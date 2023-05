IPVA 2023: Quinta parcela começa a vencer essa semana em Goiás

Aplicativo de plataforma oferece a possibilidade de parcelamento em até 12x

Continua após a publicidade

O IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) é um tributo anual de competência dos estados e do Distrito Federal, que é calculado sobre o valor de mercado dos automóveis. Os motoristas devem ficar atentos aos prazos de pagamento estipulados. As datas variam de acordo com o final da placa de cada veículo. A Zapay, fintech de tecnologia e pagamento de débitos veiculares, traz informações sobre o calendário de pagamento em Goiás e sobre como pagar esse tributo.

Com mais de 4 milhões de veículos, Goiás é o estado com maior frota da região Centro Oeste, ficando à frente do DF, MT e MS. Confira a data de vencimento no Goiás da 5ª parcela:

Placa final 1: dia 15/05

Continua após a publicidade

Placa final 2: dia 16/05

Placa final 3: dia 17/05

Placa final 4: dia 18/05

Placa final 5: dia 19/05

Placa final 6: dia 22/05

Placa final 7: dia 23/05

Placa final 8: dia 24/05

Placa final 9: dia 25/05

Placa final 0: dia 26/05

A Zapay disponibiliza em seu site e app a opção para consultar e quitar o IPVA de forma segura e rápida, com opções de parcelamento em até 12x no cartão de crédito. Mas também é possível pagar os débitos em agências lotéricas ou em bancos tradicionais. Ou então pode-se utilizar o internet banking, débito agendado, aplicativos bancários e os terminais de autoatendimento.

A Zapay é credenciada junto à Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), pela portaria Nº 750, publicada em 18 de outubro de 2018 no Diário Oficial da União, que autoriza, viabiliza e assegura a sua atuação no parcelamento de débitos veiculares em todo território nacional.

“A Zapay oferece uma solução rápida e totalmente segura, permitindo que o motorista possa regularizar sua situação e quitar outros débitos veiculares, inclusive os já vencidos, para circular tranquilamente com o automóvel regularizado", explica Adalberto Da Pieve, CMO da Zapay.