Vereadora faz requerimento de câmeras de vigilância para UFJ

Mantelli sugere Feirão de Empregos do Cotec em Jataí

Por Francisco Cabral

O vereador Vicente Mantelli sugeriu à Secretaria de Estado da Retomada a realização do Feirão de Empregos do Cotec (Colégio Tecnológico) em Jataí. “Realizado pelo governo de Goiás, dentro das ações do Goiás Social desenvolvidas pela Secretaria da Retomada, o Feirão de Empregos do Cotec oferece diversos atendimentos e serviços gratuitos à população, como inscrições em cursos de capacitação profissional, emissão da segunda via de documentos (certidões de nascimento, casamento e óbito), além do encaminhamento para as oportunidades no mercado de trabalho local”, explicou ele. “O programa tem ainda o apoio do Sebrae e conta com serviços da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e da GoiásFomento”.

Abimael quer educação financeira nas escolas municipais

O vereador Abimael Silva requereu ao executivo a criação e a implantação do Programa de Educação Financeira nas escolas do município de Jataí. O programa consiste na difusão de conhecimentos sobre ingresso, participação e promoção de atividades empreendedoras no mercado, além de noções sobre planejamento financeiro e participação em mercados de capitais e investimentos aos alunos das escolas sob gestão municipal, relativos à educação financeira e empreendedora. “O conteúdo do programa poderá ser ministrado em aulas extracurriculares das disciplinas regulares de ensino formal, à distância, contraturnos ou projetos de temas transversais desde que o conteúdo proporcione aos alunos o desenvolvimento de competências para empreender em conformidade com as exigências atuais em grau de competitividade no mercado, conhecimentos em inovação, planejamento financeiro e participação em mercados de capitais e investimentos financeiros”, declarou o parlamentar.

Marina requer câmeras de segurança para a UFJ

A vereadora Marina Silveira solicitou à administração municipal a instalação de câmeras de videomonitoramento na entrada principal da Universidade Federal de Jataí (UFJ) - Câmpus Riachuelo, com cobertura ampla ao ponto de ônibus dos universitários. A intenção é gerar mais segurança e tranquilidade aos universitários que utilizam o transporte público diuturnamente para se deslocar ao Câmpus Jatobá. “Nossos universitários relatam que tem ocorrido várias situações que assustam e os colocam inseguros nos horários de pouco movimento naquela região, como antes das 7 horas da manhã e depois das 22 horas, horários em que tem surgido indivíduos estranhos com ameças de furtos de celulares e até mesmo violência contra os universitários”, informou ela. “Somos conscientes da triste situação de violência que vivemos e o quanto as instituições educacionais têm sido alvo da mesma. A vulnerabilidade torna-se maior principalmente nos horários citados acima e por estarem ali muitos jovens desprovidos de defesa pessoal. Nosso requerimento visa buscar mecanismos para amenizar a sensação de insegurança existente entre os universitários naquela localidade, pois a utilização de equipamentos eletrônicos com câmeras de videomonitoramento inibe, identifica e detecta ações criminosas sem a participação direta do elemento humano, resguardando e assegurando a tranquilidade dos universitários”.

Adilson solicita recuperação da Estrada da Cabeceira

O vereador Adilson Carvalho solicitou à prefeitura a recuperação da Estrada da Cabeceira. “São vários os pedidos por parte dos moradores locais e dos que utilizam a via, pois, com o período chuvoso acabou danificando algumas partes da estrada, formando alguns buracos, o que acaba dificultando a passagem dos veículos que transitam pela via”, afirmou.