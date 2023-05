Vereador pede que segurança na Câmara Municipal de Jataí de seja reforçada

Durval pede continuação de rua no bairro José Bento

Por Francisco Cabral

O vereador Durval Júnior requereu à administração municipal abertura e continuação da Rua Tia Maria Vieira da Cunha até a Avenida Pedro Bento, no bairro José Bento. “A expansão contribuirá para com o fluxo de veículos, viabilizando o acesso até a avenida”, explicou. “Trata-se de uma demanda antiga e corriqueira dos cidadãos daquela região, que necessitam desta melhoria para que possam se locomover de forma mais simples, sem necessidade de dar uma volta até chegar à Avenida Pedro Bento”.

Deuzair quer recapeamento de ruas do Jardim Goiás

O vereador Deuzair Parente solicitou ao executivo o recapeamento das ruas N3 e N13, no Jardim Goiás. “A situação crítica do asfalto dessas vias compromete a segurança de motoristas e pedestres que precisam utilizá-las”, ponderou. “Diante disso e dos reiterados pedidos de moradores recebidos em meu gabinete, inquestionável a necessidade e urgência no aludido recapeamento das vias mencionadas, com o intuito de zelar não só por um local bonito e agradável para se viver, mas sobretudo promover segurança aos condutores de veículos e pedestres”.

Genilson sugere medidas para aumentar segurança na Câmara

O vereador Genilson Santos sugeriu à presidência da Câmara Municipal a adoção de medidas para aumentar a segurança no Palácio das Abelhas. Entre elas, vigilante armado, detector de metais, identificação e cadastramento de visitantes. “A contratação de vigilância armada com uso de dispositivo detector de metais na entrada do prédio da Câmara evitaria o acesso de indivíduos armados ou portando objetos perfurocortantes que possam ser usados como armas em potencial e, assim, reduzir o risco de violência”, afirmou. “Ao mesmo tempo, solicitamos que seja realizada na recepção desta Casa a identificação e o cadastramento de todas as pessoas da comunidade que necessitem adentrar estas instalações, seja para participar de reuniões, visita aos gabinetes ou qualquer outra prestação de serviço. Além de servir como forma de controle de entrada de pessoas, irá oferecer dados que possibilitem aos parlamentares identificar o quantitativo de atendimentos em seus gabinetes”.

Marcos Patrick propõe parque infantil em praça do setor Serra Azul

O vereador Marcos Patrick reivindicou à prefeitura a construção de um parque ou área de recreação infantil na praça do setor Serra Azul. “O direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer é um baluarte do movimento dos direitos humanos na medida em que garante à criança e ao adolescente o acesso ao conhecimento histórica e culturalmente construído, permitindo-lhe o desenvolvimento integral. A praça mencionada ainda não tem um espaço destinado às crianças, justificando assim o presente pedido”.