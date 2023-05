E-mail do leitor

Leitor em comentário na matéria, Prefeito de Jataí diz "não" a carreira de professor, onde segundo o prefeito Humberto Machado, coloca que a prefeitura não tem condições de arcar com tamanha despesa.

Continua após a publicidade

"Espero que nenhum desses que votaram contra os direitos dos professores, em época de política, nem cheguem ir na minha casa pedir votos, vou refrescar a memória deles quanto esse dia, o dia de tirar os direitos de quem merece e tem direito. Não vem com essa história que o município não tem condições financeiras para arcar com o aumento salarial dos professores, esses vereadores que não fazem nada, pela cidade de Jatai, ganham mais de 10 mil mensais, aí vem com essa historinha."

Leia matéria de /17/03/2022