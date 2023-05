Linhas de crédito especializadas darão o tom na Bahia Farm Show

O show do AGRO no Norte e Nordeste do Brasil se aproxima

Linhas De Crédito Com Juros E Parcelamento Facilitados Deverão Atrair Bons Negócios Na Bahia Farm Show 2023

Bahia Farm Show Será Palco De Leilão De Gado Com Padrão Genético De Alta Qualidade, Exposição De Máquinas Antigas Contará A História Dos Pioneiros Do Agronegócio Baiano.

Instituições financeiras estarão presentes, entre os dias 6 e 10 de junho, na feira agrícola e prometem facilitar a aquisição de financiamentos para aquisição de máquinas e implementos agrícolas

Há menos de 25 dias para começar, a Bahia Farm Show confirma a participação de dez instituições financeiras públicas e privadas na próxima edição, que acontecerá entre os dias 06 e 10 de junho, em Luís Eduardo Magalhães (BA). Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco Original, Bradesco, Desenbahia, Santander, Caixa Econômica Federal, Cooperfarms, Sicoob e Sicredi prometem trazer as melhores linhas de crédito do mercado, com juros e condições facilitadas de pagamento, e vão possibilitar que os produtores rurais fechem bons negócios dentro da feira agrícola. As entidades estão se preparando para oferecer, nos cinco dias de evento, um vasto portfólio de produtos com linhas de financiamento bastante atrativas e específicas para atender as demandas do produtor rural.

Ao representar a entidade que esteve presente em todas as edições da Bahia Farm, o diretor de operações da Desenbahia, Marko Svec, reforça a importância da presença da agência de fomento em mais este ano para oferecer o diferencial nas condições e ampliar a oferta de crédito ao agronegócio, com destaque para maquinários e equipamentos de irrigação e armazenagem. “Temos as melhores condições financeiras para apoiar investimentos em construção e ampliação de armazéns, o que permite ao produtor melhores oportunidades de venda e qualidade dos produtos na manutenção de estoques. Além disso, temos crédito especial para sistemas de irrigação, reserva de água e diversos equipamentos que ampliem a segurança da colheita”, disse Svec.

Com orçamento superior em R$ 2 bilhões de créditos para o oeste da Bahia, o Banco do Nordeste (BNB) marcará presença com a oferta de linhas para custeio, comercialização, armazenagem, irrigação, aquisição isolada de máquinas, veículos e equipamentos, correção de solo, inovação, conectividade, dentre outras. “A Bahia Farm, sendo a maior feira do agronegócio da nossa área de atuação, é uma vitrine e representa a oportunidade de estreitar a relação com nossos clientes e parceiros, divulgar a imagem do banco e sua relação com o agronegócio, além de prospectar novos negócios”, reforça o superintendente estadual do Banco do Nordeste na Bahia, Diego Rocha Batista.

Também confirmado em mais uma edição da feira agrícola, o Sicredi montará uma grande estrutura com um estande e uma agência móvel que possibilitará atuar com as plataformas digitais para abertura de conta na hora e atendimento de linhas de crédito pré-aprovadas com maior agilidade. Para o gerente regional de desenvolvimento do Sicredi, Rodrigo Machado Gonçalves Chokr, estar na segunda maior feira agrícola do país é fundamental para contribuir no fomento da região por meio das linhas de crédito, produtos e serviços. “Estaremos agregando valor ao conhecimento dos nossos associados, levando informação, educação financeira, estabelecendo conexões e fortalecendo as parcerias, garantindo o desenvolvimento econômico de toda a região”, afirma.

“É com bastante satisfação que confirmamos esses importantes parceiros do desenvolvimento regional. Juntamente com os expositores, que estão trazendo as mais modernas tecnologias do mercado agrícola, as instituições financeiras são um elo fundamental na oferta de condições específicas para que os produtores rurais fechem os melhores negócios durante a feira”, afirma o diretor-executivo da Bahia Farm, Alan Malinski. A organização tem a expectativa de superar a marca de R$ 7,9 bilhões em volume de negócios fechados e atrair um público de 100 mil visitantes na edição do evento que se aproxima. As instituições financeiras – Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, Banco Original, Bradesco, Desenbahia, Santander, Sicoob e Sicredi – são patrocinadoras da Bahia Farm Show 2023, juntamente com o Governo da Bahia, Neoenergia Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, WP Agro Empresarial e Senar/Faeb.

Assessoria de Imprensa Bahia Farm Show