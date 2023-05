Meio Ambiente Há 23 horas Em Jataí - Goiás - GO Licenciamento de funcionamento no Município de Jataí Para exercer a atividade de: Farmácias em geral

Futuro político Há 1 dia Em Jataí - Goiás - GO Duelo em Jataí vai ser entre Humberto Machado e o candidato do agronegócio Comenta-se que o nome preferido do agro é o do produtor rural Vitor Gaiardo.