Duelo em Jataí vai ser entre Humberto Machado e o candidato do agronegócio

O agro também tem simpatia por Flaviane Scopel, Luciano Lima e Geneilton Assis

O prefeito Humberto Machado (MDB) é hors concours em Jataí. Mesmo quando não está bem avaliado, por causa dos contenciosos de sempre com a sociedade — com professores, por exemplo —, o gestor municipal continua muito forte em termos político-eleitorais. Sua força deriva do fato de que é bem avaliado como administrador, como aquele político que faz obras e tem autoridade moral.

Mas a disputa pela Prefeitura de Jataí em 2024 terá um elemento novo: o despertar do agro (agronegócio).

Parte dos produtores rurais, os homens do agro, não aprova a gestão de Humberto Machado, ou melhor, não aprova a ação político-eleitoral do prefeito (que não é bolsonarista nem é de direita). Por isso, opera, neste momento, para encontrar um candidato para tentar barrá-lo.

Não será nada fácil. Humberto Machado é uma força da natureza e vai contar, no pleito, com o apoio do governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, e do vice-governador Daniel Vilela, do MDB.

O agro procura formatar um candidato e dialoga com líderes de alguns partidos, como PL, pP, Republicanos, PSC e União Brasil. A preferência é pelo PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e do senador Wilder Morais (presidente do partido em Goiás).

Sem popularidade

Especula-se que, se for mesmo comprovado que o vice-prefeito Geneilton Assis (foto) está “rompido” com Humberto Machado — teme-se que seja jogo de cena —, ele pode ser bancado pelo agro para prefeito.

O agro também está de olho no passe dos advogados Flaviane Scopel (foto) (que foi bem votada para deputada federal em Jataí) e Luciano Lima (o segundo mais votado para deputado estadual em 2022), do PP.

Nos bastidores, comenta-se que o agro planeja bancar mesmo é o produtor rural e engenheiro eletricista Vitor Gaiardo (foto) (ex-presidente do Sindicato Rural de Jataí). Ele estaria resistindo, alegando que seus empreendimentos particulares absorvem o seu tempo.

A força do agro em Jataí pode ser verificada nos números das eleições de 2022.

Jair Bolsonaro conquistou 29938 votos válidos (56,97%) no município. Lula da Silva, do PT, conquistou 19072 (36,29%).

O candidato a governador do agro em Jataí, Major Vitor Hugo, obteve votação expressiva: 17254 votos (35,35%). O governador Ronaldo Caiado — também ligado ao agro, mas não é bolsonarista — conquistou 21.518 (44,09%).

Gustavo Mendanha, do Patriota, ficou com 4.874 votos (9,99%). Não era o candidato do agro.

O candidato a senador apoiado pelo agro, o bolsonarista Wilder Morais, do PL, recebeu 17548 votos (40,25%). Curiosamente, uma candidata de esquerda, Denise Carvalho (PC do B), ficou em segundo lugar, com 6037 votos (13,85%). (E.F.B.)

