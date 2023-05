Fazenda se destaca pela qualidade de vida dos trabalhadores

“A soja foi 100% plantada com biológicos no sulco para controle de nematóides. Se trabalha com rotação de culturas, com plantio direto, áreas com desníveis, são feitos terraços para segurar a água e evitar erosões. Nas áreas de pós-colheita, que não vai n

Cada vez mais, as propriedades rurais em Mato Grosso vem criando novas alternativas sustentáveis para o bem-estar dos seus colaboradores. Como é o caso da Fazenda Paiaguás, localizada em Deciolândia, distrito do município de Diamantino. Ela conta com mais de 300 pessoas contempladas com o desenvolvimento sustentável dentro da sede e na produção agrícola.

Continua após a publicidade

O bem-estar nas propriedades rurais em Mato Grosso é o tema do episódio 23 do MT Sustentável.

Além da produção de soja, milho e algodão no ano safra, os gestores também instalaram uma horta na sede, o que garante alimentos frescos nas refeições. Assim como o tratamento de resíduos, produção na lavoura e nas instalações da fazenda.

O coordenador de pesquisa, Valcilene Duarte de Melo é um dos responsáveis por tornar essas práticas algo vigoroso para todos. Ele comenta que existem funcionários que mesmo tendo imóveis na cidade, preferem a vida no campo, por ser mais segura e tranquila para a família.

Continua após a publicidade

Quem vive na sede social é instruído a seguir os hábitos sustentáveis. “A gente tem uma preocupação, leva muito rígido a coleta seletiva, a gente faz treinamento, com as crianças, com as famílias para separar bem certo os tipos de reciclagem, de resíduos, então a gente tem toda uma preocupação com a sustentabilidade dentro da fazenda”, explica Valcilene.

Propriedade coleciona certificados

A fazenda já coleciona inúmeros certificados, conhecidos como – ISO 14001, que se refere ao meio ambiente, a NBR 16001, sobre responsabilidade social, ISO 45001, que atende a segurança do trabalho e ISO 9001, que trata da qualidade dos processos de produção. Para cada uma dessas certificações a fazenda é anualmente auditada.

O coordenador de Saúde e Segurança Ocupacional da fazenda, Jonas Hanatzke Pinto fala que isso é positivo para a comunidade externa ver o quanto a empresa se preocupa em cumprir a legislação vigente no Brasil.

A propriedade possui um território de aproximadamente 43 mil hectares. Dos quais 34 mil são áreas de cultivo, 1,5 mil são voltados para a atividade pecuária e oito mil hectares são áreas de reserva.

Segundo o engenheiro agrônomo e coordenador de produção, Marlo Fröhlich, a fazenda vem adotando práticas sustentáveis em sua produção com o objetivo de obter permanência na atividade.

Algo que aumenta a visibilidade e melhora a qualidade de vida daqueles que trabalham no campo e reforça as parcerias com cooperativas e empresas terceirizadas. Ele comenta que o uso de defensivos biológicos são destaque na produção e além disso existem outros cuidados na lavoura.

Marlo explica que existe outras formas de melhorar as atividades desde o plantio até a colheita são adotadas.

Fonte e fotos: Foto: Leandro Balbino/Canal Rural Mato Grosso