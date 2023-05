Vereador sugere a governo do estado esforços no sentido de instalação de empresa chinesa em Jataí

Mantelli propõe sondagem de grande empresa chinesa

O vereador Vicente Mantelli sugeriu ao vice-governador Daniel Vilela a realização de gestão junto à empresa chinesa YTO Group Corporation, para agendar inspeção ao município objetivando manifestar o potencial agrícola, geográfico, logístico, tecnológico e de pesquisa para possível instalação de fábrica. Ele informa que a empresa figura no mercado global de maquinas agrícolas e construção. “Por estas e outras características Jataí se credencia por sua privilegiada localização geográfica, liderança nacional de produtividade agropecuária e logística para a expansão de negócios no Brasil”.

Sobre a empresa

YTO Group Corporation é uma líder na fabricção de máquinas agrícolas e máquinas para construção na China. Desde a nossa fundação em 1955, temos evoluído para ser uma empresa global que fabrica e fornece máquinas agrícolas, máquinas de construção, máquinas de alimentação, veículos e peças.

Marcos Patrick pede extensão de energia em avenidas

O vereador Marcos Patrick solicitou à Equatorial a extensão da rede de energia elétrica na Avenida Ribas Marques, entre as ruas 09 e 15, no bairro Colmeia Park, e na Avenida W7, entre as ruas 03 e 19, no Jardim Goiás. “Sabemos que é dever de Estados e municípios zelar pela segurança de sua população”, lembrou ele. “Dessa forma, tornam-se imperiosas essas extensões de redes elétricas, visto que os pontos mencionados estão totalmente no escuro, facilitando a ação de criminosos e colocando as pessoas que ali residem, trabalham e trafegam em constante perigo”.

Genilson sugere parque ecológico no setor Bandeirantes

O vereador Genilson Santos reivindicou à administração municipal a construção de um parque ecológico no espaço público localizado na Rua 15, no setor Bandeirantes. O local contaria ainda com pista de caminhada, parque infantil e academia ao ar livre. “A implantação de um parque ecológico irá beneficiar a população, em especial a comunidade local, que terá uma nova opção de lazer, e de forma gratuita, além da valorização do local”, pontuou o parlamentar.

Marina reivindica pediatra para UPA no período noturno e aos finais de semana

A vereadora Marina Silveira requereu ao executivo a disponibilização de médico pediatra na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em escalas de atendimento no mínimo em período noturno e finais de semana. “É no pronto-socorro que os pais se confortam quando acontece um imprevisto na saúde de seus filhos, principalmente à noite e aos finais de semana, pois as unidades básicas de saúde somente têm pediatras e atendimentos de segunda a sexta-feira”, afirmou. “Quando se deparam com a dificuldade de lidar com situações que demandam pediatras, infelizmente em período noturno e finais de semana, aquelas famílias que não dispõem de recursos financeiros para acionar o médico pediatra particular ou que também não tenham plano de saúde ficam em situações totalmente desconfortáveis e preocupantes, pois doenças agudas mais comuns da pediatria somente o profissional da área para dar a segurança necessária à criança e à família. O atendimento da UPA em nossa cidade é 24 horas. Por esta razão se faz tão necessária a disponibilização de um profissional médico pediatra. Este atendimento beneficiaria a comunidade que reside na parte baixa da cidade, pois esta região é muito populosa e a dificuldade dos pais que não possuem meio de transporte para se deslocar até o Hospital Estadual de Jataí, que é na parte alta da cidade, acaba por comprometer a saúde da criança, razão pela qual os moradores da parte baixa e bairros circunvizinhos à UPA anseiam por esta oportunidade. Sabedores que somos de que a UPA hoje é referência em atendimento à população adulta, seria muito importante ao nosso público infantil o acesso e acolhimento dos profissionais da área pediátrica com humanidade e sensibilidade à importância da vida de nossas crianças”.