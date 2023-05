Agora - Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Creche do Conjunto Rio Claro terá o nome do professor Aristal Honório de Lima

Foi encerrada nesta quarta-feira, no plenário João Justino de Oliveira, a primeira temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em maio. Diversos projetos e requerimentos foram discutidos e votados pelos vereadores. Como a pauta se esgotou, não será realizada a reunião plenária que estava marcada para quinta-feira, dia 11.

A Tribuna Popular foi ocupada por vários parentes e amigos de personalidades que serão homenageadas nos próximos dias. O primeiro a falar foi Fábio Freitas, que agradeceu pelo projeto que dá o nome de seu irmão, Gleidhston Severino de Freitas, à sede do Procon de Jataí. Advogado, ex-servidor público e diretor do órgão por vários anos, Gleidhston, que também atuou em prol dos direitos das pessoas com deficiência, morreu em 2020.

Na sequência, Renato Lima falou sobre o projeto que dá o nome de sua mulher, a professora Andréa Danúbia Silva Lima, à creche do bairro Cidade Jardim. Ela foi uma das vítimas fatais da Covid-19, também em 2020. Logo depois, suas filhas usaram o espaço para homenagear a mãe.

A odontóloga Nelma Rezende Leles foi a responsável por falar sobre a homenagem a seu marido, o médico psiquiatra Wanderley Leles Martins, que dará seu nome ao Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas de Jataí (Caps AD II).

Já a creche do Conjunto Rio Claro terá o nome do professor Aristal Honório de Lima. Na tribuna, sua filha Marília Lima emocionou-se ao relembrar a trajetória de seu pai.

Os irmãos Joventino Rocha Neto e Arioldo Alves Rocha Filho também agradeceram pelo reconhecimento e relembraram histórias envolvendo seu pai, o advogado, professor e memorialista Arioldo Alves Rocha, cujo nome será colocado em praça do bairro Mauro Bento.

O professor Jairo Rodrigues da Silva foi convidado a falar sobre Sebastião Carneiro de Carvalho, mais conhecido como “Sebastião Peteca”, cujo nome será colocado em nova praça do povoado da Estância. Pioneiro naquela região, o homenageado, além de produtor rural, foi político, tendo sido candidato a prefeito de Jataí na década de 1950.

Por fim, o bombeiro Kleber Ribeiro foi escalado para falar em nome da família da ex-vereadora Dolorita Macedo, pois seus filhos não se encontravam em Jataí. Falecida no ano passado, Dolorita será homenageada com a colocação de seu nome na Casa da Mulher Brasileira.

As próximas sessões ordinárias estão previstas para os dias 22, 23 e 24 deste mês, às 8 horas.