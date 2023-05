Câmara Municipal de Jataí prepara homenagem aos ex-prefeitos

Resumo da sessão ordinária do dia 9 de maio de 2023

Por Francisco Cabral

Foi aberta nesta terça-feira, dia 9, no plenário João Justino de Oliveira, a primeira temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em maio. Diversos projetos e requerimentos foram discutidos e votados.

Antes do encerramento da reunião plenária, o ex-prefeito Nelson Antônio da Silva ocupou a Tribuna Popular para falar sobre os preparativos da solenidade em homenagem aos ex-prefeitos eleitos de Jataí, marcada para o próximo dia 25, como parte da celebração do 128º aniversário da emancipação político-administrativa do município. Ele também solicitou mais segurança para o Palácio das Abelhas.

A próxima sessão ordinária será realizada nesta quarta-feira, dia 10, às 8 horas, também com transmissão ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site www.jatai.go.leg.br, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense.