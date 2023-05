Saúde e educação devem ser prioridades para o governo, diz pesquisa

Entre as diferentes áreas que exigem a atenção do governo, as prioridades para a população da região Centro-Oeste deveriam ser a saúde e a educação. Esse é o resultado da última pesquisa RADAR Ipespe Febraban, divulgada neste início de maio.

Continua após a publicidade

Para 27% dos entrevistados, em primeira resposta, a área que o governo deve dar mais importância é a saúde. Outros 25% responderam a educação. Em terceiro lugar, aparece a geração de emprego e renda, com 15%.

Em todas as regiões, essas três áreas ocupam os primeiros lugares no ranking de prioridades, com algumas alternâncias de posição. Saúde lidera em quatro regiões: Norte (22%), Nordeste (28%), Centro-Oeste (27%) e Sul (28%). Apenas no Sudeste, emprego/renda é a área mais citada (24%). Educação é a segunda menção no Norte (21%), Centro-Oeste (25%) e no Sul (25%), posição que é ocupada por emprego/renda no Nordeste (21%) e Sudeste (24%).

Realizada entre os dias 14 e 19 de abril, com 2 mil pessoas nas cinco regiões do país, esta edição do RADAR FEBRABAN mapeia as expectativas dos brasileiros sobre este ano, tanto em relação à vida pessoal, quanto em relação à política e à economia do país.