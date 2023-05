Nova data da realização da 17ª edição da Bahia Farm Show

O presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), entidade agrícola organizadora da Bahia Farm Show, Odacil Ranzi, comunica que a nova data da realização da 17ª edição da feira de tecnologia agrícola e negócios, será de 06 a 10 de junho de 2023, em Luís Eduardo Magalhães.

De acordo com a organização da Bahia Farm, devido a proximidade da Agrobrasília com a data da BFS, que seria de 30 de maio a 03 de junho, houve a necessidade de adiar a realização da próxima BFS.

“Pensando na melhor organização da feira 2023 e na logística de nossos expositores e das equipes de montadoras, que também participam da Agrobrasília e teriam apenas quatro dias úteis entre uma feira e outra, nós da organização da BFS, decidimos por bem realizar a nossa 17ª edição da feira de 06 a 10 de junho”, declarou o presidente da Bahia Farm Show, Odacil Ranzi.

