Lançado o Maio Laranja,

Por Francisco Cabral

Foi realizada no último dia 3, no plenário João Justino de Oliveira, a solenidade de abertura da campanha de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, o chamado Maio Laranja. Desenvolvido pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa (Egel), o evento é uma iniciativa da Câmara Municipal e da prefeitura de Jataí, juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

A mesa de trabalhos foi composta pelo presidente da Câmara, Abimael Silva, pela vereadora Marina Silveira, pela tenente-coronel da Polícia Militar Karise Néris de Sousa Pereira, comandante do Colégio Militar Nestório Ribeiro, pela presidente do Conselho Tutelar de Jataí, Franciele Nogueira de Lima, pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção de Jataí, Thiago Setti, pela educadora social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Irineia Fernandes, e pelo presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Mateus Carvalho.

Antes da formação da mesa e dos pronunciamentos de seus integrantes, o público presente pôde assistir à apresentação teatral da Companhia Abelharte, que encenou uma peça baseada no tema do Maio Laranja. Em seguida, o coral da União das Crianças da Assembleia de Deus de Jataí (Ucadej) interpretou algumas composições musicais.

A campanha consiste em várias ações voltadas à conscientização a respeito dos abusos e das violências sexuais contra crianças e adolescentes. Por lei, todo 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual e Comercial de Crianças e Adolescentes. Por isso o mês foi dedicado ao tema.

De acordo com o advogado Mateus Carvalho, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, somente nos quatro primeiros meses de 2023, em Jataí, foram registrados 20 casos de violência contra crianças ou adolescentes. Em maio, já aconteceram duas novas notificações. “Esse é um índice muito alto, pois durante todo o ano de 2022 foram registrados 56 casos em nosso município”, afirmou Carvalho.

HISTÓRICO DA CAMPANHA

Em 18 de maio de 1973, uma menina de oito anos de idade, chamada Araceli, foi sequestrada, drogada, violentada sexualmente e assassinada, em Vitória-ES. No ano de 1991, os três réus acusados de matar a menina foram absolvidos e o crime permanece impune até hoje.

A partir da mobilização de entidades, houve a ideia de criar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual e Comercial de Crianças e Adolescentes. A data sugerida foi o dia do assassinato de Araceli, que, em 2000, com a aprovação da Lei Federal 9.970/2000, tornou-se oficial em todo o território brasileiro.

Surgiram então campanhas com o objetivo de mostrar à sociedade que isso é compromisso coletivo, cuidar para que a população infantojuvenil tenha uma vida plena e com a garantia do direito ao desenvolvimento sexual saudável, sem violência.

O símbolo da campanha é uma flor de cor laranja. Dentro deste contexto, o mês de maio ficou conhecido como Maio Laranja.

O símbolo da campanha é uma flor de cor laranja. Dentro deste contexto, o mês de maio ficou conhecido como Maio Laranja.