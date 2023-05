José Luis Tejón Megido, Conselheiro do CCAS, é eleito pela ABAG a personalidade de 2023 do agronegócio

A ABAG (Associação Brasileira do Agronegócio), escolheu José Luis Tejón Megido, membro do conselho Científico Agro Sustentável (CCAS), para receber o prêmio Personalidade do Ano do Agronegócio “Ney Bittencourt de Araujo” em 2023. A solenidade de entrega da homenagem já faz parte da agenda dos principais formadores de opinião do país e acontece no dia 07 de agosto.

Tejón é conferencista internacional, professor e autor. Top of Mind de RH, é considerado uma das maiores autoridades nas áreas de marketing em agronegócio, gestão de vendas, liderança, motivação e superação humana.

O homenageado contou emocionado que receber o prêmio com o nome de Ney Bittencourt de Araújo é particularmente especial já que estiveram lado a lado ao longo de 17 anos, grande parte desse tempo na mesma equipe e acompanhando a saga que foi trazer ao Brasil o legítimo conceito de agribusiness. Tejón ressalta que esse movimento de entendimento e aplicação do conceito fez com que o Brasil se tornasse hoje a potência agroalimentar, agroenergética e agroambiental do planeta, incluindo um forte cooperativismo. Ele defende que com a ciência ao lado de uma potência Agrohumana vamos dobrar o agro de tamanho nos próximos 12 anos.

"É muito comovente e me emociono a cada instante que penso e relembro. Ele está sempre presente nas minhas aulas, nas minhas palestras e nos meus textos. Ele nunca saiu do meu lado. Muito obrigado à diretoria e ao conselho da ABAG, esse prêmio é muito mais amplo para mim e quero compartilhar com toda a sociedade brasileira, lideranças, com toda equipe e pessoas que junto com o Ney também trabalharam para chegarmos a este ponto, que é um ponto de inflexão e de re-inspiração do Brasil pros próximos 10, 12, 15 anos”, comemorou Tejón.

O homenageado destacou ainda, que além de um ser humano maravilhoso, Ney Bittencourt de Araújo foi um brilhante visionário, empresário inspirador e consciente da importância da tecnologia no cinturão tropical do planeta terra. "Portanto, eu tenho aqui com este prêmio um aumento considerável das minhas responsabilidades com relação à educação e a difusão do legítimo conceito de agronegócio para toda a sociedade brasileira. Muito obrigado a todos da ABAG, em especial ao presidente Caio Carvalho", finalizou Tejón.

José Otávio Menten, presidente do CCAS, comemorou a conquista do amigo conselheiro e destacou o importante papel que ele tem. "Além de um currículo invejável, a maneira como o Tejón se comunica se enquadra perfeitamente com a proposta do CCAS, que é discutir temas relacionados à sustentabilidade da agricultura lastreados em verdades científicas para comprovar a sustentabilidade das atividades agrícolas e mais do que isso, se posicionar de maneira clara e acessível para toda população", disse Menten.

Biografia do homenageado

José Luis Tejón Megido é formado Doutor em Educação pela UDE/Uruguai, mestre em Educação, Arte e História da Cultura pelo Mackenzie, Jornalista e Publicitário formado pela Cásper Líbero. Administrador com ênfase em marketing, com especializações em Harvard, Pace University e MIT/EUA. Em liderança tem especialização no INSEAD/França.

Acadêmico, consultor, conferencista internacional, conselheiro e escritor. Criou a TCA International, onde presta serviços de consultoria, conferências, workshops, aulas e mentoring. É Sócio-Diretor da agência de consultoria e publicidade Biomarketing. É comentarista de agronegócio na Rádio Eldorado/Estadão. Conselheiro do Conselho Científico Agro Sustentável e do Conselho Superior do Agronegócio. É membro e fundador da Associação Brasileira de Marketing Rural & Agronegócio.

Professor e coordenador do programa Master Science Food & Agribusiness Management da Audencia Business School, de Nantes/França e Brasil, pela FECAP. Professor convidado de programas In Company na FGV, INSPER, FIA e FDC Fundação Dom Cabral.

Autor e coautor de 35 livros. O pioneiro no marketing do agro brasileiro: Marketing & Agronegócio (Megido & Xavier) e incluindo os best-sellers: "Guerreiros não nascem prontos" e "O poder do incômodo". Conta ainda com dois de seus livros publicados na Europa.

É reconhecido como um dos melhores conferencistas internacionais com ênfase em superação. Tejon é uma das maiores autoridades nas áreas de marketing em agronegócio, gestão de vendas, liderança, motivação e superação humana.

Foi Diretor Geral da Oesp Mídia do grupo O Estado de S. Paulo, diretor do Grupo Agroceres e da Jacto S/A. É articulista de diversas mídias: Band terra viva; Mundo coop; Feed & food; Canal do criador; Estadão agro on-line; Grupo NDTV Santa Catarina; grupo RIC Paraná; Jornal A tarde Bahia e Programa conexão campo cidade, site notícias agrícolas. Curador conteudista do CNMA (Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio).

Diversas vezes premiado com o Top de Marketing da ADVB e como profissional do ano. Recebeu o Troféu Great Key Speaker pela Olmix, na França. É integrante do Hall da Fama pela Academia Brasileira de Marketing e obteve o prêmio Destaque Imprensa pela AEASP em 2016. Em 2018 recebeu o Prêmio Lide na categoria Comunicação, mencionado como campeão nacional de Marketing. Alcançou o prêmio máximo na categoria de professor conferencista no Brasil, sendo eleito “Top Of Mind” pelo prêmio Estadão de RH. Em 2013, recebeu a medalha do Mérito Acadêmico ESPM. Eleito pela Revista Isto É Dinheiro Rural uma das 100 personalidades mais influentes do agribusiness. Homenageado pela Massey Ferguson como destaque no agrojornalismo brasileiro 2017.

Sobre o CCAS

O Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) é uma organização da Sociedade Civil, criada em 15 de abril de 2011, com domicílio, sede e foro no município de São Paulo-SP, com o objetivo precípuo de discutir temas relacionados à sustentabilidade da agricultura e se posicionar, de maneira clara, sobre o assunto.

O CCAS é uma entidade privada, de natureza associativa, sem fins econômicos, pautando suas ações na imparcialidade, ética e transparência, sempre valorizando o conhecimento científico.

Os associados do CCAS são profissionais de diferentes formações e áreas de atuação, tanto na área pública quanto privada, que comungam o objetivo comum de pugnar pela sustentabilidade da agricultura brasileira. São profissionais que se destacam por suas atividades técnico-científicas e que se dispõem a apresentar fatos, lastreados em verdades científicas, para comprovar a sustentabilidade das atividades agrícolas.

A agricultura, por sua importância fundamental para o país e para cada cidadão, tem sua reputação e imagem em construção, alternando percepções positivas e negativas. É preciso que professores, pesquisadores e especialistas no tema apresentem e discutam suas teses, estudos e opiniões, para melhor informação da sociedade. Não podemos deixar de lembrar que a evolução da civilização só foi possível devido à agricultura. É importante que todo o conhecimento acumulado nas Universidades e Instituições de Pesquisa, assim como a larga experiência dos agricultores, seja colocado à disposição da população, para que a realidade da agricultura, em especial seu caráter de sustentabilidade, transpareça. Mais informações no website: http://agriculturasustentavel.org.br/. Acompanhe também o CCAS nas redes sociais:

