Região Centro-Oeste registra queda de 1,4% no PIB em 2022, segundo 4intelligence

De acordo com a estimativa realizada pela 4intelligence, startup de soluções que apoiam a tomada de decisão por meio da análise de dados, a região Centro-Oeste desacelerou sua atividade econômica no quarto trimestre de 2022, com queda de 1,4%. Das quatro aberturas do seu Produto Interno Bruto do Brasil (PIB), a região apresentou desempenho negativo em duas delas – Impostos (-4,2%) e Serviços (-2,9%). Pelo lado do crescimento acumulado no ano, a região desponta desempenho positivo, com alta de 5,1%, o segundo maior resultado regional do país, atrás apenas do Nordeste. Para o ano de 2023, projeta-se elevação de 0,8% para o PIB da região. Prospectivamente, a Agropecuária deve figurar como o principal condutor da economia do Centro-Oeste.

Continua após a publicidade

Analisando setorialmente o desempenho do PIB para a região Centro-Oeste, o cenário que se encontra para a Indústria (0,6%) no quarto trimestre de 2022 é de alta, mantendo a tendência de expansão observada nos trimestres anteriores. No ano, a Indústria fecha com alta de 8,3%, conduzida pela alta acumulada em todas as suas aberturas.