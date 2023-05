Vereador requer calçada em bairro da cidade

Adilson requer calçada em volta do campo do bairro Mauro Bento

Continua após a publicidade

Por Francisco Cabral

O vereador Adilson Carvalho requereu à administração municipal a construção de calçada em volta do campo de futebol do bairro Mauro Antônio Bento. “O local está servindo para o descarte inapropriado de lixo, as pessoas têm jogado rejeitos de toda espécie, como lixo doméstico e até animais mortos”, informou ele. “Com o período chuvoso e o acúmulo de lixo, a proliferação de mosquitos da dengue e outros insetos tende a aumentar, causando diversas doenças. Dessa forma, entende-se que a implantação de uma calçada em torno do campo servirá tanto para solucionar esse problema como para embelezamento do local, onde as pessoas poderão fazer suas caminhadas e praticar outras atividades físicas”.

Mantelli apresenta moção de aplauso a produtores rurais de Jataí

Continua após a publicidade

A Câmara aprovou moção de aplausos, apresentada pelo vereador Vicente Mantelli, a todos os produtores rurais de Jataí, por terem colocado o município na 13ª posição entre os 100 municípios mais ricos do agronegócio no Brasil, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “O destaque desses municípios se dá pelo elevado valor da produção agropecuária e pelo valor do PIB municipal”, explicou. “Soja, algodão e milho são os principais produtos responsáveis pelo sucesso desses municípios, pois carregam elevados níveis de tecnologia e de produtividade. Esses municípios têm apresentado taxas de crescimento do emprego acima da média do estado correspondente, e renda per capita superior à média. Do mesmo modo, outro indicador como o IDH dos municípios analisados é considerado elevado. E Jataí ocupa lugar de destaque nessa lista, em virtude do trabalho e investimento dos produtores rurais locais, bem como do alto índice tecnológico aplicado no campo.

Marina solicita recapeamento de trecho de rua do Jardim Rio Claro

A vereadora Marina Silveira solicitou ao executivo o recapeamento da Rua Antônio Cândido, entre as ruas Said Abdalla e 106, no Jardim Rio Claro. “O asfalto encontra-se em necessidade urgente dessa obra”, relatou. “Fomos acionados por moradores daquela região para fazermos uma visita ‘in loco’ e resta comprovada a necessidade do recapeamento para evitar maiores transtornos e gastos pelo poder público municipal, em ter que refazer o asfaltamento. Importante ressaltar que naquela localidade o fluxo de veículos é intenso, razão que justifica ainda mais nosso requerimento”.

Abimael sugere educação física inclusiva na rede municipal

O vereador Abimael Silva sugeriu à prefeitura o envio de projeto de lei à Câmara Municipal que institua a educação física inclusiva na rede municipal de ensino. O texto atenderia as necessidade dos estudantes com deficiência. “A prática de atividades esportivas é de extrema importância para nossas vidas e as crianças, em especial, estão em período de desenvolvimento, o que torna as atividades ainda mais relevantes, contribuindo de inúmeras formas”, declarou. “Este requerimento tem por objetivo uma melhor adequação e atualização, pois hoje em dia não falamos mais em adaptação e sim em inclusão. A educação física inclusiva pressupõe a participação de todos os estudantes em uma mesma atividade. Essa proposta, alinhada com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e Necessidades Especiais (2006) implica no envolvimento não tão somente nas alterações nas práticas físicas existentes, como também a criação de novas atividades que atendam os seus desígnios, sem gastos adicionais para o município. O desenvolvimento desse novo paradigma pressupõe a eliminação de barreiras, independentemente do estado físico ou psíquico do aluno. Por mais acentuada que seja sua limitação motora, um aluno especial pode conseguir com a educação física uma parcial ou completa adaptação às suas limitações”.