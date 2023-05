Família Caiado leva mais de meio milhão por mês da folha de pagamento do Estado

Segundo o Portal de Transparência do Governo de Goiás, pessoas que assinam o sobrenome “Caiado” levam mais de meio milhão de reais da folha de pagamento do Estado por mês.

Oficialmente os valores dos pagamentos aos servidores da família do governador são de R$ 568. 410, 25 mil reais por mês nos contratos comissionados, temporários, efetivos e de estágios. Destes, apenas 15 servidores recebem menos de R$ 5 mil reais por mês. Os salários variam entre R$ 5.000,00 e R$ 34.000,00 mil reais.

Em um ano os valores são de R$ 6,8 milhões destinados a uma só família. Se multiplicarmos por 4 anos temos R$ 27,2 milhões. Brincando com números, vamos ver o resultado para 8 anos do governo Caiado: R$ 54,4 milhões.

Isso sem contar os ‘parentes dos parentes’ de Caiado. Caso por exemplo do Secretário-Geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, que é primo do governador, não assina Caiado, mas também tem sua cota familiar nos cabides do Estado.

Os números sobem quando somados com os cargos do casal Caiado na Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), onde a Diretora Geral é Adryanna Melo Caiado, com um bom salário mensal: R$ 27.760 mil reais.

Na OVG também estão dois sobrinhos que Gracinha Caiado trouxe da Bahia: Décio Agrario Calazans Wendorf de Carvalho, que ganha R$ 16.841,26 mil reais desde 2019; e a triatleta baiana Roberta Wendorf de Carvalho, que acabou de ganhar a Diretoria de Unidades Socioassistenciais, vai receber aproximadamente R$ 20 mil reais por mês no cargo.

Curiosidades

Lucas Caiado Peixoto recebe R$ 2.440 reais por mês em um contrato de estágio no Gabinete do Defensor Público Geral. Quase o mesmo tanto que um professor público, que levanta cedo para enfrentar uma sala de aula cheia de alunos.

Juliana Ramos Caiado é comissionada em duas funções. Ela é gerente de enfrentamento de violência contra a mulher, recebe R$ 9.617,80 mil reais por mês no cargo; e também é Subsecretária na Superintendência de Igualdade Racial, isso mesmo, uma mulher branca na igualdade racial e ganhando R$ 11.016,00 mil reais por mês. Somando os dois salários de Juliana Caiado no governo chegamos a R$ 20.633,80 mil reais.

* Na Assembleia Legislativa também existem várias pessoas da família Caiado.

Fonte: Goiás 24 Horas