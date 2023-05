Vereadora pede que rua do Bairro Jardim Rio Claro seja recapeada

Carlinhos requer extensão da rede de energia em parte do Cyllenêo França

O vereador Carlinhos Canzi requereu à empresa Equatorial a extensão da rede de energia elétrica na Rua Maria Zaiden França e em parte das ruas 53 e 54, no bairro Cyllenêo França. “Esses trechos estão totalmente no escuro, facilitando a ação de criminosos e colocando as pessoas que ali residem, trabalham e trafegam em constante perigo”, alertou. “Nas proximidades estão localizadas empresas, a sede da Secretaria Municipal de Trânsito, a 18ª CPE e um barracão industrial, espaço destinado para confecção de roupas e outros”.

Adilson solicita recuperação da Estrada da Cabeceira

O vereador Adilson Carvalho solicitou à administração municipal a recuperação da Estrada da Cabeceira. “São vários os pedidos por parte dos moradores locais e dos que utilizam a via, pois, com o período chuvoso acabou danificando algumas partes da estrada, formando alguns buracos, o que acaba dificultando a passagem dos veículos que transitam pela via”, afirmou.

Abimael sugere programa dedicado a idosos desaparecidos

O vereador Abimael Silva sugeriu ao executivo a criação do programa SOS Idosos Desaparecidos em Jataí. “O objetivo é garantir o direito das pessoas idosas, que têm algumas particularidades, pois sofrem com mais doenças crônicas e fragilidades, necessitando de um olhar mais atento e específico”, disse ele. “Por isso, o requerimento visa solicitar que o poder executivo realize campanhas para prevenção do desaparecimento de idosos, bem como orientação e prevenção a golpes ou situações que coloquem em risco a integridade física e moral do idoso, além de realizar campanha para divulgação e localização de pessoas idosas desaparecidas e divulgar suas fotos nos órgãos e entidades públicas municipais”.

Alessandra solicita recapeamento de rua do Jardim Rio Claro

A vereadora Alessandra Oliveira solicitou à prefeitura o recapeamento da Rua Albani Peres, no trecho em frente ao número 641, no Jardim Rio Claro. “Com as últimas chuvas, o asfalto foi bastante danificado e, por ser via com declive, a velocidade com que a água escorreu arrancou consideravelmente parte do asfalto e isso está atrapalhando a trafegabilidade da região”, disse ela.