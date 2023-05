Atualização Cadastral: Prefeitura convoca população para atualizar informações

A Prefeitura de Jataí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, convoca alguns residentes para atualização de seus cadastros do CAD Único. Essa convocação se aplica às unidades do CRAS Mauro Bento, CRAS Jardim da Liberdade, CRAS Vila Sofia e ao Cadastro Único. É importante lembrar que a apresentação do CPF de todos os membros do domicílio é obrigatória. Para usuários que já faleceram, um familiar deve apresentar a certidão de óbito.

Confira abaixo a lista dos convocados:

THAIS ARAGAO DE SOUZA

THAIS SOARES DA SILVA

THERLY LUIANA SOUSA MARTINS

VANDA FERREIRA DA SILVA

VALDOMIRO GONCALVES DOS SANTOS

VALDELIRO ALVES FRANCA

VALDECIR PEREIRA

VANUSA DA PAIXAO RAMOS

VANUSA BRASIL DE ASSIS

VANUSA PEREIRA DOS SANTOS

VANUSA GAUDENCIO DE FARIAS

VANUSIA MACEDO ROSA

VALDEVINA BARBOSA DE OLIVEIRA

VESTURINO PEIXOTO DE SOUSA

VALDECI ARAGAO PINDAIBA DA SILVA

VALTINA MARIA DE OLIVEIRA

VANESSA MALAQUIAS MENDES

VALDERLI GOMES DA SILVA

VALTEMI GOMES MACAUBA

VIVIANE CARVALHO MORAIS

VITORIA ELLEN OLIVEIRA CRUZ

VITORIA TERRA GUIMARAES

SABTA RIZIA NUNES SANTOS

VITOR GABRIEL FELIPE

VIRGINIA SILVA DE SOUZA

VILMA DIVINA LEAL

VILMA ROSA VIEIRA

VILMA CARDOSO DE ALMEIDA

VITACY SILVA DUARTE

VIVIANE JOSE VICENTE

VERA LUCIA ROSA DE JESUS OLIVEIRA

VILMAR JOSE PAMPLONA

VINICIUS DIAS DOS SANTOS

VINICIUS BERWANGER SOUZA

VIVALDO CORREA NERES

VONI KUHN SAVADINSCKY

VICENTE MORAIS DA SILVA

VICENTE MOREIRA DOS SANTOS

VIRGILIO VILELA LEVICSTON

VIVIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA

VIVIANE PEREIRA DO CARMO

VIVIANE LEOAR DE OLIVEIRA

VIVIANE NUNES RODRIGUES DE MENIS

Os locais determinados acima ficam localizados nos seguintes endereços:

CRAS MAURO BENTO (Rua 11, N° 614, Praça da Cultura – Mauro Bento)

CRAS JARDIM DA LIBERDADE (Rua 05, N585 – Bairro Cidade Jardim ll)

CRAS VILA SOFIA no endereço (Rua Ernestinho Peres, N° 674 – Vila Sofia)

CADASTRO ÚNICO (Rua Benjamim Constant, N° 1073 – Centro).