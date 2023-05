Vereador pede recapeamento de acesso ao Lago Bonsucesso

Carlinhos requer ampliação da UBS da Vila Brasília

O vereador Carlinhos Canzi requereu à administração municipal a ampliação da unidade básica de saúde da Vila Brasília, para que o local conte com uma sala para a realização do projeto Atividades Físicas para Todos. “Esse projeto tem a finalidade de oferecer aos cidadãos um estímulo para a prática de atividade física de forma gratuita e tem sido grande aliado na promoção da saúde, melhorando o condicionamento físico, psicológico, cardiovascular e demais indicadores de qualidade de vida”, afirmou. “Na UBS da Vila Brasília falta um local arejado e amplo para a prática dessas atividades físicas e também alguns materiais, que muitas vezes são improvisados com garrafas PET ou outros tipos de materiais”.

Deuzair solicita recapeamento de acesso ao Lago Bonsucesso

O vereador Deuzair Parente solicitou ao executivo o recapeamento da via de acesso ao Complexo Turístico do Lago Bonsucesso. “Como o asfalto está muito danificado, o intuito é não só proporcionar melhores condições de tráfego à população, evitando acidentes e danos aos veículos, mas também zelar pela beleza daquele importante ponto turístico de nossa cidade”, explicou. “Diante disso, inquestionável a necessidade e a urgência no recapeamento, com o objetivo de zelar por um local bonito e agradável para se viver, promover segurança aos condutores de veículos e pedestres e ainda dos turistas que visitam a região”.

Durval requer extensão de rua na Vila das Palmeiras

O vereador Durval Júnior reivindicou à prefeitura estudo de viabilidade para abertura e continuação da Rua 8, que passaria a dar acesso da Rua Rio Doce à Rua Leomar Ferreira de Melo, ambas na Vila das Palmeiras. O objetivo é facilitar o fluxo de veículos, resolvendo um antigo problema, que é a dificuldade de acesso à Rua Leomar Ferreira de Melo.

Alessandra quer reforma de ponto de ônibus na Vila Brasília

A vereadora Alessandra Oliveira requereu à Secretaria de Obras e Planejamento Urbano a reforma do ponto de ônibus localizado na Rua 4, à altura do número 106, na Vila Brasília. “Aquele ponto precisa com urgência de manutenção, pois está com abertura em sua cobertura e em sua base não há local cimentado para que os usuários do transporte público possam pisar”, informou ela.