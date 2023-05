Dra. Marili Moreira da Silva Vieira

Professora no Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura e nas Licenciaturas da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Dra. Em Educação: Psicologia da Educação.

Para que serve o Ensino Médio? O que queremos com a formação dos nossos jovens? Discutir sobre o Novo Ensino Médio (NEM), o que tem sido feito nas últimas semanas com maior intensidade, significa nos questionarmos, como sociedade, sobre o que pensamos para os jovens e sobre o futuro que desejamos. Não há sistema educacional sem que por de trás haja um conjunto de valores, de pressupostos filosóficos, uma visão de mundo o inspirando.

O Ensino Médio é a última etapa da educação básica de um cidadão. Tendo ocorrido dentro do ritmo esperado, sem atropelos, seu término corresponde ao momento da vida em que o adolescente começa a entender e vislumbrar sua participação na sociedade. Muitos passam a imaginar as soluções para os problemas sociais e até se questionarem sobre o porquê nós, do mundo dos adultos, não somos capazes de resolver alguns. Eles são, ou deveriam ser, a esperança de continuidade e de transformação. No entanto, não é o que tem ocorrido em nosso país. Na população mais pobre, apenas 46% dos jovens concluem o ensino médio.

Buscando tornar essa modalidade de ensino mais atraente e significativa para o jovem brasileiro, o NEM foi proposto com o argumento de flexibilização curricular (oportunidade de alunos escolherem áreas de aprofundamento alinhadas com seus projetos de vida), de temáticas mais atualizadas com a contemporaneidade e com a cotidianidade e de formação técnico-profissional. Para tanto, reduziu-se a carga horária de disciplinas de base cultural e científica, ampliando-se a carga horária para os Itinerários Formativos, que são um conjunto de unidades curriculares que possibilitam que o estudante aprofunde os conhecimentos e se prepare para dar prosseguimento aos estudos ou para atuar no mundo do trabalho.

Sem entrar no mérito da impossibilidade de as escolas oferecerem Itinerários Formativos que considerem os interesses dos alunos, há uma questão mais crucial: haverá aumento da defasagem e da desigualdade educacional entre alunos que frequentam escolas públicas e os das particulares, pois a maioria das escolas particulares ultrapassa as 3 mil horas do NEM, garantindo a formação cultural e científica sólida necessária para o pensamento analítico, crítico e criativo, bem como para ingresso na Universidade, além de oferecerem o aprofundamento nas áreas de interesse dos alunos, relativas ao mundo profissional.

Essa distinção ocorre, pois, grande parte das escolas particulares têm infraestrutura, professores de período integral, investem em remuneração do tempo para os professores construírem itinerários interdisciplinares, de modo que sejam trabalhados os conteúdos importantes para que o jovem se aproprie de um pensamento lógico, crítico, reflexivo e criativo. A maioria das escolas públicas, por outro lado, não tem essa facilidade, pela rotatividade alta dos professores e pela baixa remuneração, que exige que os docentes lecionem em duas ou três instituições por dia, não sobrando horas para que planejem conjuntamente. Muitas cidades sequer têm infraestrutura para acolher todos os alunos em período integral e mais de dois itinerários formativos.

O maior número de jovens de Ensino Médio está na escola pública. Muitos precisam trabalhar, mas precisam também ter condições escolares para optarem por frequentar uma Universidade, e isso exige um ensino que garanta a formação cultural e científica atrelada à profissional. Ou queremos apenas que o ensino médio dê conta de garantir as condições para entrada no mercado de trabalho imediato?

Não se pode arriscar com a formação de nossos alunos. Integrar a escola com a cidade, com a comunidade, com a sociedade e preparar o estudante para o mundo do trabalho vai muito além de disciplinas desconexas, que trazem o saber cotidiano para o discente ou de Itinerários Formativos que oferecem uma pseudoformação técnica. A escola é lugar de pensar criticamente, de pensar cientifica, lógica e filosoficamente. O Ensino Médio deveria ser esse espaço que permite ao jovem perceber seu importante papel no sustento e na renovação da sociedade.

