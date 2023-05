Estudante de medicina recebe moção de aplausos

Marcos Patrick quer recapeamento de rua do setor Santa Terezinha

O vereador Marcos Patrick requereu à administração municipal o recapeamento da Rua São Pedro, no setor Santa Terezinha. “A situação da pista é precária e a manutenção é necessária para que se gere segurança, assegurando o direito de ir e vir de todos aqueles que utilizam aquela via”, disse ele.

Genilson reivindica semáforo para esquina do setor Santo Antônio

O vereador Genilson Santos sugeriu à SMT a instalação de um semáforo no cruzamento das ruas 3 e do Rosário, na esquina do posto de saúde do setor Santo Antônio. “A medida é de extrema necessidade devido à grande quantidade de veículos que trafegam pelo local em alta velocidade, o que inclusive tem gerado vários acidentes”, afirmou. “Como o cruzamento fica próximo à UBS do setor, existe um risco maior ainda de acidentes, inclusive atropelamentos, tendo em vista a quantidade de pessoas circulando pelo local, principalmente idosos e crianças. Além do mais, é uma via que liga vários setores, o que torna o fluxo de veículos grande e constante”.

Marina pede revitalização de faixa para pedestres no Epaminondas II

A vereadora Marina Silveira solicitou ao executivo pintura e revitalização da faixa para pedestres na Avenida Presidente Tancredo Neves, entre as ruas José de Carvalho e José Gedda, no setor Epaminondas II. “Trata-se de uma urgência, pois é alto o fluxo de veículos que utilizam a Avenida Presidente Tancredo Neves, que permite ligação e acesso a vários setores de Jataí, inclusive ao acesso às BRs 153 e 060”, disse ela. “E, por solicitação de pedestres, moradores, motoristas, comerciantes e em destaque os funcionários e usuários dos diversos serviços ofertados pelo Jatahy Shopping, onde temos, além da praça de alimentação, lojas de vestuários, supermercado, lazer infantil, academias, cartórios civis e ainda o Vapt Vupt, torna-se imprescindível a sinalização eficiente, adequada e segura no local, por receber ali um volume de pessoas que necessitam de segurança, para terem acesso ao atendimento de suas necessidades. A faixa oportuniza a travessia do pedestre, com segurança e tranquilidade”.

Mantelli: estudante de medicina recebe moção de aplausos

A Câmara aprovou moção de aplausos proposta pelo vereador Vicente Mantelli em favor de Ana Carolina de Souza Aranha. Estudante de medicina da Universidade Federal de Jataí (UFJ), ela representou o município como uma das embaixadoras na Brazil Conference at Harvard & MIT, nos Estados Unidos, onde apresentou dois de seus projetos sociais desenvolvidos em Goiás. O evento ocorreu no início de abril, em Harvard e no MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), na cidade de Cambridge (EUA). Ana Carolina foi escolhida como representante da região Centro-Oeste, depois de passar por quatro fases que levaram alguns meses. Foram selecionados os 10 jovens mais qualificados, dois de cada região do Brasil, analisando o alcance, impacto e relevância dos projetos/iniciativas sociais que cada embaixador representava. Sendo natural de Brasília, Ana Carolina Souza Aranha mudou-se para Jataí no início do ano de 2019 ao ingressar no curso de medicina da UFJ. Segundo a estudante, “subir no palco de Harvard, representando a minha região e falando um pouco sobre os meus projetos, foi a experiência mais linda da minha vida. Me senti extremamente honrada de poder levar o nome de Jataí para uma das melhores universidades dos Estados Unidos. Tanto que levei junto comigo uma bandeira de Jataí, pois vejo nosso potencial para estarmos nos melhores lugares do mundo”, declarou a acadêmica de medicina, que ocupou a Tribuna Popular do dia 20 de abril de 2023, quando falou sobre a experiência e agradeceu pela homenagem.