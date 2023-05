Vereador solicita mais uma edição do Casamento Comunitário

Abimael (foto) solicita realização do Casamento Comunitário em 2023

O vereador Abimael Silva solicitou à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania a realização do Casamento Comunitário em 2023. “O evento é de suma importância por se tratar de interesse público, considerando os inúmeros benefícios que um casamento comunitário leva para a população, principalmente sob o aspecto financeiro e documental, e depois de ter ouvido muitos casais afirmar que precisam oficializar seu casamento, por questões variadas, alguns por religião, outros para a produção de novos documentos a partir da certidão de casamento ou mesmo para comprovar a união”, justificou.

Marina (foto) reivindica sinalização para ruas do Jacutinga

A vereadora Marina Silveira reivindicou à administração municipal a implantação, em caráter de urgência, de sinalização vertical e horizontal de trânsito nas seguintes vias localizadas no bairro Jacutinga: ruas Dom Benedito, Vovó Josefa, São José, Nenê Monique, Orlando Otoni Carvalho, José Domingos Mesquita, Geraldo de Lima, Santiago, Rafael de Souza e Avenida Santa Catarina. “O cumprimento da sinalização viária horizontal é um dos atributos que podem colaborar para uma via mais segura”, afirmou. “Ela necessita dispor de uma boa visibilidade tanto no período do dia (contraste) quanto da noite (retrorrefletividade). A perda da qualidade da retrorreflexão interfere na segurança do trafego, comprometendo a percepção do condutor aos elementos precários da via favorecendo a chance de ocorrer acidentes. Essa perda está atrelada a vários fatores como a qualidade dos materiais utilizados, tipo de trafego, fatores climáticos e outros mais. Em estudos para analisar e compreender a importância da sinalização horizontal, com caráter qualitativo, baseando-se em resultados após leituras de artigos, periódicos, dissertações, livros e leis que abordam como tema principais sobre sinalização viária, observou-se a importância da conscientização dos condutores, assim como o investimento viário correto e na fiscalização dos órgãos reguladores. A sinalização horizontal tem a função definida com marcas que definem os limites da pista de rolagem, servem como guias para os condutores regulando as manobras, respeito à via preferencial com a inscrição horizontal do ‘Pare’ e também tem a função de orientar sobre as faixas de uso exclusivo ou preferencial. Com o benefício do recapeamento de todo o setor jacutinga, recebido do poder executivo, deixou de existir a sinalização horizontal das vias, o que vem há tempos causando sérios transtornos aos usuários de trânsito naquele setor”.

Mantelli (foto) sugere campanha de combate à violência nas escolas

O vereador Vicente Mantelli solicitou à Escola de Gestão e Eficiência Legislativa (Egel) a realização de uma campanha de combate à violência nas escolas. O objetivo é prevenir e combater a crescente onda de violência nas escolas jataienses. “Solicitamos à Egel a elaboração de uma campanha de conscientização, com disseminação macro na comunidade escolar e em todo o município”, explicou.

Adilson (foto) pede moção de pesar pela morte do ex-vereador Pedro Ottoni de Carvalho

A Câmara aprovou moção de pesar apresentada pelo vereador Adilson Carvalho devido à morte do ex-vereador Pedro Ottoni de Carvalho, também conhecido como “Pedro Russo”, ocorrida no dia 16 de abril deste ano. O jataiense Pedro Ottoni de Carvalho teve papel importante na vida empresarial, no esporte, como jogador de futebol do time principal de sua época, e na política local. Mas foi nesse último quesito, a política, que Pedro Ottoni se destacou. Ainda rapaz, com invejável poder de comunicação e carisma, decidiu candidatar-se a uma vaga na Câmara de Vereadores. Sua passagem por esta Casa, em três legislaturas, deixou registrados episódios memoráveis em diversas áreas da vida jataiense. Sua estreia como vereador se deu em 1951 e logo de início, sabedor através de rádio, da intenção do governo da República de instalar 600 agências do Banco do Brasil pelo interior do país, deu entrada em requerimento, em caráter de urgência, solicitando ao prefeito Cyllenêo França que enviasse um emissário ao Rio de Janeiro a fim de acelerar os trabalhos referentes à obtenção de uma agência para Jataí e essa tarefa coube a José Feliciano Ferreira. Na sua segunda legislatura, iniciada em janeiro de 1967, agora sob a legenda da antiga Arena, durante esse período, a prefeitura pegou dinheiro emprestado de agiota e comprou arroz beneficiado para ser comercializado a preço mais barato, junto à população carente, a exemplo de administrações passadas. Pedro não foi autor do projeto, mas apoiou a iniciativa do prefeito César de Almeida Melo. Essa legislatura terminou e veio a terceira, iniciada em janeiro de 1971, ainda pela Arena, ocasião em que a Câmara deu posse ao prefeito Dorival de Carvalho. Essa terceira e última legislatura da qual Pedro Ottoni de Carvalho participou pode ser considerada uma das mais tumultuadas da Câmara de Jataí. Como acontece em todo início de legislatura, na primeira sessão houve a eleição para formação da Mesa Diretora, disputa travada entre os vereadores Geraldo Venério de Carvalho, MDB — o mais votado no pleito — e Antônio Soares Gedda, da Arena. Encerrados os trabalhos, constatou-se que o professor Geraldo Venário havia vencido o pleito por um voto e foi considerado empossado no cargo de presidente da Câmara. Na sessão seguinte, ao serem abertos os trabalhos pelo presidente Geraldo Venério, teve início um fato inédito na história da Câmara de Jataí. O vereador Antônio Soares Gedda, líder da Arena naquela ocasião, apresentou requerimento propondo a realização de nova eleição para a Mesa por não concordar com o pleito da sessão anterior, alegando fraude no processo. O presidente Geraldo Venério, sem ouvir o plenário sobre a pretensão de Gedda, “considerou inoportuna a representação, tendo em vista que a Mesa fora eleita e empossada em sessão pública, sem nenhuma restrição por parte dos vereadores presentes”. Em vista da negativa do presidente em acolher o pedido do vereador Gedda, este se retirou do recinto levando consigo os vereadores Carlos de Alencar Arraes, Sebastião Lourenço de Assis, Oscar Fleck, Daniel Lima Souza e Pedro Ottoni de Carvalho. Em seguida Venério declarou encerrada a sessão. Nem a ata desse dia foi assinada. A história teve sequência no mesmo dia. O grupo de parlamentares descontentes, liderados pelo vereador Antônio Soares Gedda, se reuniu em outro local para nova sessão com a participação dos seis membros do grupo dos rebelados. Nessa reunião, organizou-se nova eleição para a Mesa Diretora e o vereador Antônio Gedda teve seu nome sufragado como presidente. Estavam, assim, configuradas as duas mesas diretoras da Câmara, trabalhando ambas normalmente sem tomar conhecimento do que a outra fazia. Como se vê, 11 era o número de vereadores que compunham a 7º legislatura. Do lado de Gedda havia seis parlamentares e do Geraldo Venério, apenas cinco. O prefeito Dorival de Carvalho, para enfrentar a duplicidade de Mesa Diretora, decidiu optar pelo grupo de Antônio Soares Gedda e desconhecer a outra, sobretudo porque a primeira tinha quórum para as sessões, ao passo que a de Venério nem as atas eram aprovadas por falta de número de membros nas sessões. Esse estado de beligerância durou menos de um ano. Passados seis meses da eleição, cada Mesa Diretora começou a cassar vereador da outra por não comparecimento às sessões, como prevê a legislação e tudo isso era comunicado às autoridades. “Pessoa bastante conhecida por sua relevante atuação em nosso município, notadamente como membro do parlamento municipal por três legislaturas, deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos que lamentam a sua perda. Aos seus familiares, apresentamos nossas sinceras condolências e manifestamos nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas para que o senhor Pedro Ottoni de Carvalho descanse em paz”, afirmou o autor da moção. 5