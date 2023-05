Governador Caiado sanciona lei que muda regime do IPASGO

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) sancionou a alteração do regime jurídico do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo), ainda na quinta-feira (20). A sanção consta no Diário Oficial do Estado.

Segundo o administrador, trata-se de uma solução para regularizar as contas estaduais e assegurar um serviço de qualidade aos usuários. “Fazemos um governo com seriedade e base técnica. Tudo o que temos feito tem sido para chegar melhorias ao cidadão”, disse.

Fonte: Mais Goiás