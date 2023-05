Câmara Municipal de Jataí em miúdos

Alessandra sugere municipalização do clube Balneário Brasnipo

Continua após a publicidade

Por Francisco Cabral

A vereadora Alessandra Oliveira (foto) solicitou à administração municipal a realização de estudo técnico com o objetivo de municipalizar o Clube Balneário Brasnipo. “Sabemos da importância histórica do Balneário Brasnipo para nosso município, lugar que grande parte da população já frequentou para diversão, competições esportivas ou bailes”, relembrou.

“Durante muitos anos foi uma associação frutífera, mas que entrou em declínio e com isso não foi mais possível a manutenção de seu espaço de maneira adequada. Portanto, fazemos esse pedido para que o executivo municipalize o local e com isso possa recuperar as instalações e desenvolver projeto inovador, fazendo com que o lugar possa atrair novamente frequentadores”.