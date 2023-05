Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Terá início nesta quarta-feira, dia 19, às 19 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a segunda temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em abril. Também estão previstas reuniões plenárias para os dias 20 e 24, às 8 horas. A sessão de amanhã será excepcionalmente realizada no período noturno para que acadêmicos de direito do Cesut possam acompanhar os trabalhos presencialmente. Todas as sessões serão transmitidas ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site www.jatai.go.leg.br, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense.

Continua após a publicidade

Carlinhos: projeto cria política de combate à obesidade e ao sobrepeso

A Câmara aprovou projeto do vereador Carlinhos Canzi que cria no município a política de combate à obesidade e ao sobrepeso de adultos e crianças, de forma a implementar ações eficazes para a redução de peso e o combate à obesidade adulta e infantil, bem como à obesidade mórbida. Entre as orientações dessa política estão a promoção e o desenvolvimento de programas, projetos e ações, de forma intersetorial, que efetivem no município o direito humano universal à alimentação e à nutrição adequada; buscar induzir mudança no comportamento alimentar do indivíduo e/ou família através da educação em saúde, visando prevenir a incidência ou reduzir a prevalência da obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis, usando como meio material gráfico, veiculação pelos meios de comunicação TV e rádio e mídias sociais, e várias outras medidas. “O risco aumentado de mortalidade e morbidade associado à obesidade tem sido alvo de muitos estudos que tentam elucidar os aspectos da síndrome X como consequência da obesidade”, afirmou o autor da matéria. “Esta síndrome é caracterizada por algumas doenças metabólicas, como resistência à insulina, hipertensão e dislipidemia. Está bem estabelecido que fatores genéticos tenham influência neste aumento dos casos de obesidade. O controle da obesidade compreende ações de vigilância, promoção, prevenção e cuidado integral de agravos relacionados à alimentação e nutrição, bem como ações intersetoriais que garantam o acesso universal aos alimentos, em qualidade e quantidades adequadas”.

Adilson reivindica redes de energia e água para o bairro Nova Esperança

Continua após a publicidade

O vereador Adilson Carvalho reivindicou às empresas Equatorial Energia e Saneago a implantação de redes de energia elétrica e abastecimento de água potável no bairro Nova Esperança. “O setor conta com cerca de 300 famílias e são inúmeros os pedidos por parte dos moradores, que vêm sofrendo com a falta de água potável e energia elétrica, dificultando a execução dos serviços básicos em seus domicílios”, relatou ele. “Tal solicitação é feita, uma vez que o Ministério Público de Jataí já está no empenho em realizar a regularização fundiária do bairro através da usucapião”.

Abimael requer asfalto para acesso a assentamento

O vereador Abimael Silva requereu ao executivo a conclusão da pavimentação asfáltica do trecho entre a GO-184 e o assentamento Guadalupe. Ele ressalta que esta é uma demanda corriqueira dos moradores do local. “Parte daquela via se encontra em necessidade urgente dessa obra, para evitar maiores transtornos”, afirmou. “As obras de asfaltamento colaboram na melhoria das condições de rolamento, proporcionam comodidade e segurança para os condutores de veículos”.

Alessandra sugere municipalização do Brasnipo

A vereadora Alessandra Oliveira solicitou à administração municipal a realização de estudo técnico com o objetivo de municipalizar o Clube Balneário Brasnipo. “Sabemos da importância histórica do Balneário Brasnipo para nosso município, lugar que grande parte da população já frequentou para diversão, competições esportivas ou bailes”, relembrou. “Durante muitos anos foi uma associação frutífera, mas que entrou em declínio e com isso não foi mais possível a manutenção de seu espaço de maneira adequada. Portanto, fazemos esse pedido para que o executivo municipalize o local e com isso possa recuperar as instalações e desenvolver projeto inovador, fazendo com que o lugar possa atrair novamente frequentadores”.