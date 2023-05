Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Durval pede recapeamento de vias localizadas na Vila Campo Neutro

O vereador Durval Júnior solicitou à administração municipal o recapeamento de toda a extensão das ruas Carangola, dos Pioneiros e João José Oliveira França e das avenidas Goiás e Dr. Dorival de Carvalho (no trecho entre o córrego do Açude e a Rua do Bosque), todas localizadas na Vila Campo Neutro.

Carlinhos reivindica calçada no canteiro central da Alameda dos Ipês

O vereador Carlinhos Canzi reivindicou ao executivo a construção de calçada em toda a extensão do canteiro central na Alameda dos Ipês, no Residencial das Brisas, para se tornar uma pista de caminhada. “Essas pistas foram criadas com a finalidade de oferecer aos cidadãos um estímulo para a prática de atividade física de forma gratuita e têm sido grande aliadas na promoção da saúde, melhorando o condicionamento físico, psicológico, cardiovascular e a qualidade de vida da população”, afirmou ele. “O canteiro central da Alameda dos Ipês tem largura acima do padrão dos canteiros, há espaço suficiente para fazer a colocação da calçada em toda sua extensão, buscando oportunizar a segurança dos esportistas que estão colocando em risco sua vida quando disputam espaço com veículos em alta velocidade, principalmente em período noturno, de forma que a destinação deste espaço para prática de caminhada será de grande valia, evitará lixos espalhados neste local, economizará na manutenção de roçagem de grama e terá mais utilidade para pedestres que transitam naquela avenida”.

Deuzair solicita pintura das arquibancadas do estádio Ronan Maia

O vereador Deuzair Parente requereu à prefeitura a pintura das arquibancadas do estádio Ronan Maia. “Os assentos de concreto estão com a pintura totalmente desgastada, necessitando, assim, de nova pintura, para que possa oferecer mais conforto a seus usuários e visitantes, além de deixar nossa cidade um local mais bonito e agradável para se viver”, declarou.

Alessandra quer reforço na patrulha da GCM no Estrela Dalva

A vereadora Alessandra Oliveira pediu reforço da patrulha pela Guarda Municipal no setor Estrela Dalva. “Sabemos das dificuldades que a segurança pública enfrenta diariamente para manter a ordem em nosso município, e a presença do patrulhamento desencoraja e até mesmo interrompe ações criminosas”, afirmou ela. “Com isso em mente, pedimos que se aumente a frequência com que o patrulhamento da GCM percorre os bairros Estrela Dalva e Francisco Antônio, conforme solicitação trazida pelos moradores desses bairros”.