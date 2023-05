Goiás é o estado do Centro-Oeste com mais beneficiárias do Bolsa Família em abril

Pagamento do benefício, teve início na sexta-feira (14/4) e mais de 492 mil famílias serão apoiadas no estado, com repasses, em média, de R$ 684,54. Governo Federal destinará aos goianos R$ 336,84 milhões

No Centro-Oeste, o Goiás é o estado com mais famílias beneficiárias do programa Bolsa Família em abril. Os pagamentos foram iniciados nesta sexta-feira (14/4) e seguem até o próximo dia 28. São 492.856 famílias apoiadas, nos 246 municípios goianos, recebendo um valor, em média, de R$ 684,54. O investimento federal supera os R$ 336,84 milhões.

Na capital Goiânia está o maior número de famílias beneficiárias no estado: 70.202. Na sequência aparecem Águas Lindas de Goiás (27.476), Luziânia (24.573), Aparecida de Goiânia (17.882), Planaltina (12.968) e Rio Verde (12.111). O Centro-Oeste tem o maior tíquete médio por família do país. São 1,1 milhão de famílias atendidas na região, que recebem em média R$ 689,02, a partir de um investimento federal de R$ 775,65 milhões.

Do total de recursos repassados para Goiás, R$ 40,19 milhões serão reservados para o pagamento do Benefício Primeira Infância. O adicional foi introduzido este ano pelo Governo Federal e assegura o repasse de R$ 150 para cada criança de zero a seis anos na composição familiar. No estado goiano, 267.991 crianças receberão o benefício.

Abril também será marcado pelo pagamento do Auxílio Gás. O benefício é pago a cada dois meses e considera a média do preço nacional do botijão de 13kg do gás de cozinha. O valor a ser repassado neste mês é de R$ 110 por família e, ao todo, 61.740 mil famílias de Goiás serão contempladas, com o repasse federal de R$ 6,79 milhões.

PROGRAMA NACIONAL -- Neste mês, 21,19 milhões de famílias serão beneficiadas pelo PBF, em todas as 5.570 cidades brasileiras. O total a ser transferido é próximo de R$ 14 bilhões. O valor médio recebido por família é de R$ 670,49, o maior já registrado na história do programa de transferência de renda do Governo Federal. O recorde anterior tinha sido registrado mês passado, com R$ 670,33.

Em relação ao Benefício Primeira Infância, 8,89 milhões de crianças de zero a seis anos serão assistidas em abril em todo o Brasil. O investimento para o pagamento desse benefício é de R$ 1,33 bilhão. Neste mês, 7,21 milhões de famílias contam com pelo menos uma criança na faixa etária prevista para o pagamento.

CALENDÁRIO -- O calendário de repasses do programa é feito de forma escalonada, a partir do final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários (confira abaixo). Os primeiros que recebem são os beneficiários com NIS de final 1, no dia 14. O cronograma de pagamentos segue até o dia 28 para beneficiários com o NIS de final zero.