Isso é uma vergonha: Elon Musk pagou cerca de 3% de impostos, enquanto uma comerciante de arroz em Uganda pagou 40%.

A desigualdade está literalmente nos matando -- é hora dos nossos líderes tomarem uma atitude. O Presidente Biden acaba de anunciar um plano para tributar os bilionários -- e líderes do G20 poderiam levar a ideia para o mundo todo! Coloque seu nome na petição para que os mega-ricos paguem o que devem e, quando formos muitos, entregaremos nossas vozes aos líderes dos países mais ricos no encontro do G20.

Nos últimos anos, o 1% mais rico do mundo ganhou quase duas vezes mais dinheiro do que o resto da população.

Enquanto Elon Musk pagou uma taxa efetiva de imposto de cerca de 3% durante anos, uma comerciante de arroz em Uganda pagou 40%. Ela ganha 80 dólares por mês -- e a fortuna de Musk está avaliada em 180 BILHÕES de dólares.

Existe uma forma de ajudar a resolver esse problema -- precisamos Tributar os Ricos. Essa é a nossa chance. O presidente dos EUA acabou de fazer um apelo para a criação de um imposto histórico sobre os bilionários e, com bastante pressão popular, ele poderia defender essa ideia na próxima reunião de líderes mundiais.

Um imposto de 5% sobre os ultra-ricos poderia arrecadar dinheiro suficiente para tirar 2 bilhões de pessoas da pobreza! Vamos reunir um milhão de assinaturas exigindo aos governos do G20 que tributem os ricos agora -- coloque seu nome e a Avaaz entregará nossas vozes antes da reunião, e eles não poderão nos ignorar!

Há uma grande falha no centro dos sistemas fiscais em todo o mundo – eles tributam nossa renda, mas não toda a riqueza dos mega-milionários e bilionários (seus investimentos, ações, iates!!!). Mas um imposto sobre a riqueza forçaria os bilionários a pagarem o que realmente devem.

Em 2021, os 20 países mais ricos concordaram com um novo imposto corporativo global que era inimaginável há alguns anos -- mas isso está longe de ser suficiente, e um imposto sobre a riqueza dos bilionários é o próximo passo.

A Espanha adotou recentemente um imposto sobre grandes fortunas para ajudar a população mais vulnerável, e o Presidente Biden acaba de propor a tributação da riqueza dos estadunidenses mais ricos! Agora, todos os nossos governos precisam fazer sua parte -- e um movimento global como a Avaaz pode ajudar nisso.

Os 20 países mais ricos poderiam concordar com essa solução revolucionária na próxima cúpula -- se fizermos uma pressão enorme. Coloque seu nome nesta petição, e a equipe da Avaaz se certificará de que os principais líderes presentes nos ouçam.