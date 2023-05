Fazenda em Mineiros é vendida por mais de 400 milhões de Reais

A Fazenda Araucária, localizada no município de Mineiros (GO), rendeu ao todo R$ 602 milhões para a companhia

BrasilAgro anunciou a conclusão da venda de fazenda na região de Mineiros em Goiás; confira o valor total da transação milionária A BrasilAgro, que atua na produção agropecuária e no mercado de compra e venda de propriedades rurais, anunciou nesta terça-feira a conclusão da venda da Fazenda Araucária, localizada no município de Mineiros, em Goiás. Comprada em 2007 pela companhia por R$ 76 milhões a Fazenda Araucária, localizada no município de Mineiros (GO), rendeu ao todo R$ 602 milhões para a companhia, com taxa interna de retorno (TIR) do projeto consolidado em reais de 16,2%. As áreas da propriedade foram negociadas em sete diferentes contratos, e a primeira venda aconteceu em 2013. Nesta quarta-feira, a empresa vendeu 5.185 hectares por R$ 409,3 milhões, com prazo de pagamento estimado em dois anos. Outra parte, de 332 hectares, renderá R$ 8,5 milhões, que serão pagos em mais de dois anos.

A área vendida foi objeto de dois contratos, conforme segue:

- Venda 1: 332 hectares (215 ha úteis) de Área de Baixada por 297 sacas de soja por hectare útil, ou R$8,5 milhões (~R$39.558/ha útil). O comprador já realizou pagamento inicial no valor de R$1,6 milhão.

- Venda 2: 5.185 hectares (3.796 ha úteis) de Área Mista (áreas de Baixada e Chapada) por 790 sacas de soja por hectare útil, ou R$409,3 milhões (~R$107.816/ha útil). O comprador já realizou pagamento inicial no valor de R$78,7 milhões.

A transação, informada nesta terça-feira (11), da parte remanescente da propriedade foi negociada com dois compradores diferentes, somando 417,8 milhões de reais, valor referente a 5.517 hectares, sendo 4.011 hectares úteis, disse a empresa em fato relevante.

No comunicado da empresa eles destacam as diferenças das áreas fatiadas da fazenda. “É importante destacar, que as áreas vendidas possuem características distintas de topografia e solo. As Áreas de Chapada possuem uma rentabilidade maior, pois são planas e possuem maior percentual de argila em relação às Áreas de Baixada e, portanto, valem mais. Já as Áreas de Baixada, possuem menor percentual de argila e aptidão limitada para segunda safra.” – disse o comunicado. A companhia lembrou que a Araucária, adquirida pela companhia em abril de 2007 por 76 milhões de reais, foi fatiada e vendida em sete contratos diferentes.

“Estas vendas são mais um grande marco para a companhia, pois encerram o ciclo desta propriedade dentro do nosso portfólio, e confirmam a nossa capacidade de geração e captura de valor no desenvolvimento de propriedades agrícolas, otimizando os retornos operacionais e imobiliários”, afirmou o diretor de Relações com Investidores e CFO da BrasilAgro, Gustavo Javier Lopez. Desde o início das operações da empresa, em 2006, a companhia comprou 320 mil hectares, destes 211 mil hectares úteis, e desenvolveu mais de 140 mil hectares.

Foram investidos mais de 1,2 bilhão de reais, entre aquisições e desenvolvimento de propriedades. No total, 26 fazendas foram negociadas, com 103 mil hectares totais, 69 mil hectares úteis, somando um total de 2,2 bilhões de reais. Recentemente, no segundo semestre de 2022, a empresa anunciou a aquisição uma fazenda em Mato Grosso por R$ 285,6 milhões. “A fazenda está na região leste do estado do Mato Grosso, que é caracterizada pelo alto crescimento de áreas agrícolas no país, com o avanço da agricultura em áreas de pastagem”, destaca o documento publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A companhia disse que o valor da propriedade, no município de Querência, no leste do Estado que é o maior produtor de grãos do Brasil, é equivalente a 302 sacas de soja por hectare útil. O montante será pago em duas parcelas. Sobre a Fazenda Araucária e BrasilAgro A Fazenda Araucária, localizada em Mineiros no estado de Goiás, foi adquirida em abril de 2007 por R$76,0 milhões e possuía uma área total de 9.665 hectares (7.012 ha úteis). No momento da compra, a propriedade já estava praticamente toda em operação e, portanto, demandou pouco CAPEX para transformação das áreas, que possuem características distintas de topografia e solo, dividida entre áreas de baixada e chapada, com aptidão para os cultivos de grãos (safra e safrinha) e cana-de-açúcar. A BrasilAgro é uma das maiores empresas brasileiras em quantidade de terras agricultáveis e com foco na aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão agropecuária. Segundo a empresa ela adquire propriedades rurais que tem significativo potencial de geração de valor por meio da manutenção do ativo e do desenvolvimento de atividades agropecuárias rentáveis. “A partir do momento da aquisição das nossas propriedades rurais, buscamos implementar culturas de maior valor agregado e transformar essas propriedades rurais com investimentos em infraestrutura e tecnologia.” – é possível ler no site da empresa.

Desde o início de nossas operações em 2006, a empresa adquiriu um total de 14 propriedades rurais, sendo que já realizaram a venda de quatro fazendas. O plano de negócios da empresa contempla a valorização das propriedades rurais como o principal vetor de retorno financeiro.

