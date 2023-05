“Ela voltou”: internautas ironizam Dilma por confusão em discurso

"...Ou seja, do sul, que é esse, esse sul que quer emergir e que conta também com países do norte, e com o multilateralismo”

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) viralizou nas redes sociais depois de ter se confundido em um trecho da sua fala durante a cerimônia de posse como presidente do NDB (Novo Banco de Desenvolvimento), o Banco dos Brics. A cerimônia foi realizada nesta 5ª feira (13.abr.2023). A petista já ocupa o cargo desde 28 de março, mas o evento foi realizado somente depois da chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China. O chefe do Executivo participou do evento em Xangai....

Durante o discurso de posse, Dilma falava sobre os benefícios do banco para países em desenvolvimento, por meio do compartilhamento de necessidades de países localizados ao sul do globo. Nesse momento, ela repete algumas palavras.

“A sua fundação, além de um acontecimento histórico, foi uma demonstração da importância de estabelecer uma estratégia e uma parceria, compartilhando as necessidades do, dos, desses países do sul, do sul global. Ou seja, do sul, que é esse, esse sul que quer emergir e que conta também com países do norte, e com o multilateralismo”, disse a ex-presidente....

A declaração da ex-presidente viralizou nas redes sociais entre políticos e outros internautas, que debocharam da situação e relembraram de outras ocasiões em que a petista se confundiu durante seus discursos....

