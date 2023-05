Senta que lá vem mais história

JUAZEIRO, CEARÁ (1926). O AUGE. A REDENÇÃO DO CANGAÇO LAMPIÔNICO.

Convidado pelo então deputado Floro Bartolomeu da Costa, braço armado do Padre Cícero, para se incorporar aos Batalhões Patrióticos formados para combater a Coluna Prestes, Lampião e seu bando chegam em março de 1926 à cidade de Juazeiro no estado do Ceará, onde é recebido e saudado pela eufórica população, que via naqueles homens uma esperança para combater e quem sabe derrotar a coluna de militares revoltosos que marchavam pelo Nordeste naquela ocasião.

Sem demora Lampião recebe a polêmica patente de capitão dos Batalhões Patrióticos, dinheiro, uniformes para seus homens e os potentes e avassaladores fuzis Mauser (1908) que a partir dessa ocasião substituiria as lendárias carabinas Winchester (Papo Amarelo) calibre 44 que era uma das armas mais utilizadas até então pelos cangaceiros.

Equipado e bem municiado, Lampião segue sertão à fora ao encontro da coluna de revoltosos, porém ao chegar ao estado de Pernambuco com pompas de "capitão" é recebido à bala por seus antigos inimigos (Nazarenos) e resolve retornar ao estado do Ceará para conversar com o Padre Cícero. Ao ser ignorado pelo padre, Lampião abandona a causa e retorna para o cangaço, dessa vez com força total e o sertão e o sertanejo enfrentariam a partir de então tempos difíceis, de medo, insegurança e violência, como jamais vistos em tempos passados.

Alguns pesquisadores afirmam em suas obras que o bando de Lampião chegou a travar tiroteio contra a coluna Prestes-Miguel Costa, porém o próprio Luiz Carlos Prestes em entrevista gravada e exibida em rede nacional afirmou categoricamente que durante a travessia da Coluna pela região Nordeste não teve nenhum encontro com Virgolino e seus comandados, ficando assim a eterna dúvida sobre a existência ou não a respeito desse encontro. Deixando uma lacuna aberta para as mentes criativas e fantasiosas.

Sempre deixando claro que a história, principalmente a cangaceira, sempre tem uma, duas ou até mais versões e aqui procuro apresentar as mais plausíveis e sensatas.

Ilustrando a matéria deixo a fotografia oficial de Lampião, com trajes de capitão dos Batalhões patrióticos, que foi tirada pelo chauffeur de Praça Pedro Maia em março de 1926 em Juazeiro, atual Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Uma imagem que retrata com exatidão a vaidade do chefe-mor do cangaço e o apogeu do cangaço lampiônico.

Aglomeração de palavras: Geraldo Antônio De Souza Júnior