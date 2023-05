Jataí receberá importante avenida com o lançamento do Hamoa Resort Residencial”, diz prefeito de Jataí.

A cidade receberá um importante acesso ligando a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek às avenidas Petrobrás (BR 158) e Nova Jataí, com o lançamento do Hamoa Resort Residencial.

Prefeitura de Jataí recebe e-mail do grupo JMD confirmando para Agosto de 2023 o lançamento do Hamoa Resort Residencial, um Condomínio horizontal de alto padrão que será implementado na parte alta da cidade e uma grande avenida passará próxima ao empreendimento, ligando a localidade a diversos outros bairros.

O prefeito de Jatai Humberto Machado afirmou que a cidade receberá um importante acesso ligando a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek às avenidas Petrobrás (BR 158) e Nova Jataí, com o lançamento do Hamoa Resort Residencial.

“Será uma importante Avenida que passará na região do empreendimento. Fruto de uma parceria entre poder público e iniciativa privada, a via dará mais fluidez ao trânsito daquela localidade”. No passado o município investiu muito para abertura de importantes vias como: Av. Leomar Ferreira de Melo, Eng. Abel de Carvalho, Av. James Watson ligando a cidade até o anel rodoviário. No caso em questão a parte nova da Avenida será construída pelos empreendedores e a parte antiga será revitalizada pela prefeitura de Jataí.

Prefeito Humberto Machado afirma que solicitou à JMD Urbanismo (empreendedora responsável pela implantação do condomínio) que esse novo eixo viário fosse construído na região do condomínio: “Entendemos a importância do projeto e percebemos que a região ganhará muito com esta parceria que foi prontamente aceita pela empreendedora, atualmente a parte existente da Av. Presidente Juscelino Kubitschek possui cerca de 25mts de largura, atendendo solicitação da administração municipal, a nova avenida passará a ter trechos de até 50mts de largura

O município já tinha no seu planejamento urbano a previsão de construção de uma grande avenida com aptidão comercial na região, com ampla oferta de vaga de estacionamento, o prefeito falou também que próximo à nova Avenida Presidente Juscelino Kubitschek estão os bairros: Setor Epaminondas, Setor Flamboyant, Setor Planalto, Conjunto Rio Claro e Setor Granjeiro e que este conjunto de bairros terá acesso à parte norte da cidade pela Avenida Petrobrás (BR 158), ligando à Avenida Nova Jataí e suas proximidades como, Residencial Portal do Sol, Residencial Imperial e Jardim Paraíso.

O gestor de Novos Negócios/Comercial, Robson Soares, da JMD Urbanismo, ouvido pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Jataí, ressaltou a localização do condomínio fechado.

Segundo ele, o empreendimento será construído numa das regiões de maior crescimento da cidade. A área está localizada há cinco minutos do Jatahy Shopping, que possui importantes lojas, hipermercado, Vapt Vupt, Praça de alimentação, Agência Caixa Econômica Federal, Cinemas, Cartórios além da faculdade UNA e atacadista Villeforte.

Soares frisou também “Fomos muito bem recebidos pelo poder púbico e pela comunidade, estamos muito felizes em implementar nossos produtos em Jataí”.

O prefeito Humberto Machado destacou que o empreendimento além de melhorar o sistema viário da cidade, que pela sua grandiosidade e valor do investimento, muitos empregos e impostos para o município serão gerados.