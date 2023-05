Vereador reivindicou à prefeitura apoio para a realização do 10º Encontro Nacional de Motociclistas em Jataí

Adilson solicita limpeza e troca de lâmpadas em assentamento

O vereador Adilson Carvalho solicitou à administração municipal limpeza, roçagem e troca de lâmpadas no assentamento Rio Paraíso. Durante visita, o parlamentar constatou que os locais que mais necessitam da limpeza e roçagem são o posto de saúde, a escola e a pracinha da quadra de futebol. “O matagal está crescendo cada vez mais, devido principalmente ao período chuvoso, e com isso pode acarretar diversos riscos à saúde da população residente no assentamento”, afirmou. “A iluminação também necessita de alguns reparos, como na manutenção da troca das lâmpadas no canteiro central”.

Marina pede recuperação de estrada que dá acesso a escola rural

A vereadora Marina Silveira requereu ao executivo a recuperação da estrada rural que dá acesso à Escola Municipal Nilo Lottici, precisamente na região do assentamento 3T, a partir da saída da BR-364. “O transporte escolar vem enfrentando transtornos devido às chuvas”, ponderou ela. “Infelizmente as estradas rurais sofreram alterações severas nas condições de trafegabilidade. Diante disto, os pais preocupados com os riscos de acidentes e imprevistos oriundos desta situação estão solicitando nossa interferência junto ao poder executivo para buscar o mais rápido possível a solução para esta questão”.

Mantelli sugere apoio a evento nacional em Jataí

O vereador Vicente Mantelli reivindicou à prefeitura apoio para a realização do 10º Encontro Nacional de Motociclistas em Jataí, previsto para os dias 9 e 10 de junho deste ano. “O objetivo é fomentar o turismo local também com o incentivo na realização de grandes eventos, especialmente de cunho nacional e que levem o nome de Jataí a todo o país”, justificou. “O Encontro Nacional de Motociclistas, organizado pelo Moto Clube Rota 060, equipe genuinamente jataiense, tornou-se um esperado acontecimento para os milhões de motociclistas no país, e que uma vez no ano dirigem-se ao município-sede em grande número, assim movimentando e potencializando a economia local nos dois dias de evento, além de neste ano ter toda sua renda destinada ao Núcleo de Combate ao Câncer, importante entidade jataiense no tratamento oncológico”.

Abimael sugere mutirões para consultas e cirurgias

O vereador Abimael Silva sugeriu ao executivo a criação de mutirões para consultas e cirurgias de pacientes que aguardam na fila de atendimento. Os eventos seriam voltados a consultas especializadas e cirurgias eletivas na rede municipal de saúde. “Trata-se de uma proposta de elevado alcance social, que irá beneficiar dezenas de pessoas que necessitam de imediato atendimento médico, seja uma cirurgia ou uma consulta especializada”, disse ele. “No período da pandemia os procedimentos médicos que não eram de urgência ficaram suspensos, resultando em um retardamento de atendimento e gerando uma fila ainda maior. Mas agora já é possível atender esses pacientes, que precisam ser assistidos e ter seu problema solucionado. O intuito é diminuir a fila de espera e promover a qualidade de vida dos jataienses que aguardam por consultas especializadas e cirurgias eletivas, oferecendo dignidade às pessoas que há anos aguardam por uma intervenção cirúrgica na rede pública de saúde”.