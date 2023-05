50% dos homens que possuem a doença de Peyronie sofrem de depressão

O especialista Dr. Paulo Egydio explica sobre a doença e o que ela causa

Continua após a publicidade

Ao longo de mais de 24 anos dedicados no tratamento da Disfunção Erétil e da Doença de Peyronie, o Dr. Paulo Egydio, médico urologista já atendeu e tratou mais de 6.000 homens

Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a Doença de Peyronie atinge entre 6% e 10% da população masculina entre os 40 e 70 anos de idade. É uma indisposição que traz alguns problemas, entre eles deformidade peniana que, consequentemente, atinge a saúde mental em uma fase da vida cheia de incertezas e dúvidas.

De acordo com Terrier Nelson, que estuda os aspectos psicológicos dos homens que possuem a Doença de Peyronie, 50% sofrem de depressão e 80% sofrem com tristeza por conta da doença. Além disso, 50% dos homens que participaram da pesquisa tiveram problemas em seu relacionamento ocasionado por desdobramentos causados pela doença de Peyronie.

Continua após a publicidade

Mensalmente, na internet, mais de 22 mil pessoas buscam informações sobre a Doença de Peyronie. Principalmente para entender o que ela traz de prejudicial ao homem, mas também como tratar ou como prevenir.

O que é a doença de Peyronie

É uma curvatura peniana causada, geralmente, por traumas ou microtraumas que ocorrem, principalmente, durante as relações sexuais. De acordo com o Dr. Paulo Egydio, posições sexuais onde a mulher está por cima ou "de quatro" são as mais prejudiciais. Contudo, qualquer posição que o pênis "escapa" pode trazer esses traumas que com o tempo e a falta de cuidado, causam a doença de Peyronie.

Para diagnosticar a doença é indispensável que o paciente, além de um auto exame, busque um urologista especialista. Após o acompanhamento correto e exames, o tratamento mais adequado pode ser indicado. Entre estas profilaxias, está a técnica Egydio.

O que é a Técnica Egydio?

A partir da adoção de estudos geométricos com aplicação de prótese, ou não, a Técnica Egydio consegue tratar a Doença de peyronie, ou outra deformidade peniana, a partir da determinação do ponto exato no qual é preciso incisar, excisar ou enxertar o tecido peniano.

Em 1998, após anos de estudo em laboratórios no Hospital das Clínicas, Europa e Canadá, o Dr. Paulo Egydio criou um ambulatório na Faculdade de Medicina da USP para estudar os desdobramentos de sua técnica. Em 2000, publicou a sua tese de doutorado batizada de "Correção da deformidade peniana na doença de Peyronie com incisão circunferencial incompleta em duplo Y".

Reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina em São Paulo, a Técnica Egydio já está consagrada mundialmente e sua contribuição é incorporada com frequência às estatísticas de correção da Doença de Peyronie. A última contribuição do Urologista foi no Debate do Sobrevivente promovido pela AUA em Chicago (E.U.A).

A Técnica Egydio foi validada por dois grandes estudos multicêntricos e faz parte, também, das diretrizes de tratamento da Doença de Peyronie nas sociedades americana, europeia e canadense de saúde sexual masculina que a utilizam como fonte de informações a fim de padronizar a conduta na decisão de urologistas ao redor do mundo.

Além de ser útil no tratamento da doença de Peyronie, a técnica Egydio também auxilia na:

Disfunção erétil severa

Diminuição de tamanho

Torção peniana

Afinamento peniano

Curvatura peniana

Quando procurar um médico?

De acordo com um levantamento do Centro de Referências em Saúde do Homem em São Paulo, 70% das pessoas do sexo masculino buscam um consultório apenas quando recebem influência da esposa ou filhos. O estudo ainda mostra que mais da metade destes pacientes adiaram a ida ao médico e já chegaram com as doenças em estágio avançado.

A cultura de que o homem não pode ser vulnerável e que está no livro Saúde do Homem: Ações integradas na atenção básica, estimula sua exposição a riscos maiores e redução de cuidados com a saúde.

Para mudar este cenário, o Ministério da Saúde, por meio da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, busca promover ações de saúde que contribuem de forma efetiva para a compreensão do homem quanto a necessidade de cuidados constantes, principalmente nas idas ao Urologista.