MUTIRÃO DE VAGAS PARA JATAÍ É ANUNCIADO PELA BRF NA SUA UNIDADE EM JATAÍ, GO

A BRF, uma das maiores Companhias de alimentos do mundo, realizará um mutirão para a contratação de 40 profissionais para duas áreas em sua unidade de Jataí, Goiás. As oportunidades são para Operador de Produção I e Agente SIF.

O salário inicial para ambos os cargos é de R$ 1.370,60. A Companhia também oferece diversos benefícios: vale-alimentação, Gympass, plano de saúde, atendimento por telemedicina, convênio odontológico, programa de participação nos resultados anuais, seguro de vida, CrediBRF, vale-transporte, kit de produtos BRF, previdência privada, além de um plano de carreira na empresa, entre outros.

Os requisitos são disponibilidade para trabalhar em turnos e execução de atividade operacionais básicas de produção frigorifica. Como parte das iniciativas da BRF para promover a diversidade e a inclusão, a seleção está aberta para pessoas com deficiência (PCD), de diferentes idades, raças, nacionalidades, culturas e orientação sexual.

Os interessados poderão se inscrever pelo site https://talents.brf.com/ ou comparecer dia 9 de setembro, das 8h às 17h, na unidade do SENAC localizada na Avenida Itarumã, esquina com a Rua Santos Dumont, nº 1.394 - St. Oeste, Jataí – GO, munidos do CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Sobre a BRF

