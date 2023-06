Influência da Luminosidade nas plantas

Por Maxwell Soares da Silva, Especialista Agronômico da Netafim

Continua após a publicidade

A prática da agricultura é constituída por diversos fatores que formam uma engrenagem que necessita funcionar em harmonia para que se chegue no resultado esperado: alta produtividade. Fazer uma anamnese de todas as características como solo, qualidade da água e clima antes de cultivar, é essencial para que esta engrenagem rode da melhor maneira possível.

Se tratando de clima, a luminosidade é um fator muito importante no momento da escolha do local e da cultura a ser implantada. Toda espécie vegetal possui necessidades específicas de radiação solar e quantidade de horas luz por dia para completar processos essenciais como a fotossíntese. Como exemplo o cultivo do maracujá e da cebola, em que são bastante afetados pela escolha da disponibilidade de luz do local de cultivo.

O Fotoperíodo é um fator que está diretamente ligado a processos como indução ao florescimento e a frutificação. Lembrando que cada espécie possui uma quantidade de horas luz necessária para que isso ocorra, sendo elas agrupadas em plantas de dias longos, curtos e neutras ou fotoneutras. Na ausência do comprimento de dia favorável para induzir aos processos reprodutivos, algumas espécies podem continuar em crescimento vegetativo, levando ao fenômeno do gigantismo. Ao contrário, sob influência do fotoperíodo adequado, o florescimento e a frutificação podem ser induzidos mais precocemente.

Continua após a publicidade

Um estudo prévio dessas informações traz resultados expressivos, como a exemplo da soja, que é uma cultura muito sensível ao fotoperíodo e latitude, onde os produtores conhecendo as características da cultura tornaram o Brasil um dos maiores produtores de soja do mundo. Além destes cuidados, a utilização da irrigação gera incrementos substanciais de produtividade, diminuindo a dependência do fator climático e ofertando água e nutrientes nos períodos em que a planta mais necessita. A irrigação localizada por gotejamento subterrâneo em soja e demais grãos tem alavancado a produção, tornando possível produzir 5 safras em dois anos na mesma área, tornando muito mais rentável o cultivo.

O autor

Maxwell Soares da Silva (foto), Especialista Agronômico da Netafim