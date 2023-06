Carros particulares com propaganda eleitoral não têm cobertura de seguros, em algumas seguradoras

Diretor do Sindseg N/NE alerta sobre a importância dos proprietários se informarem sobre as regras das suas seguradoras para evitarem problemas. / Apólice

Em pleno período eleitoral, muitos carros são adesivados para fazerem propagandas de candidatos. Porém, o que poucos proprietários sabem é que veículos particulares segurados, com propaganda política, podem não ter cobertura securitária.

De acordo com o sócio-diretor da Touareg Seguros, André Carvalho Augusto, pelo fato de poucas pessoas terem conhecimento, o prejuízo, em caso de sinistro, acaba ficando com o dono do veículo. “Já faz um bom tempo que as seguradoras estão negando o pagamento de indenizações, pois ao se fazer a apólice, o veículo está com o perfil ‘particular’. A partir do momento que a pessoa o adesiva e passa a fazer a propaganda eleitoral, este perfil deixa de existir”, explica, ao comentar que uma coisa é utilizar o carro para trabalhar, estudar, dentre outras atividades do dia a dia, e outra é usá-lo para esta finalidade. “As seguradoras levam em conta que aumentou a circulação do carro, a quilometragem rodada por dia, o risco de colisão e até mesmo furtos, pois a pessoa começa a ir para lugares que, até então, não faziam parte do seu cotidiano.”

O que fazer?

Para evitar aborrecimentos, Augusto revela que a saída é que o proprietário do veículo peça ao seu corretor o endosso à seguradora. “Endosso é a alteração que é feita na apólice do seguro, para que ele venha cobrir esta mudança de risco”, revela, ao comentar que o valor a ser cobrado difere entre modelos de veículos e seguradoras. “Por isso, antes de adesivar o veículo, é de extrema importância procurar o corretor.”

Nota

Segundo o Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras do Norte e Nordeste), é importante que o segurado, antes de colocar qualquer propaganda ou realizar qualquer modificação em seu veículo, informe-se com o seu corretor de seguros sobre a política da sua seguradora, evitando mal-entendidos. “Cada empresa mantém os seus critérios próprios de análise de risco e aceitação com relação às modificações dos veículos, a exemplo da adesivação, muito comum durante a campanha eleitoral, observando principalmente a utilização do carro segurado para fins particulares ou profissionais”, explica Leandro Vasco, diretor da entidade. Fonte: Apólice