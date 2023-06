Pesquisa Gallup aponta que americanos aprovam imigração

Por Leonardo Leão

A diplomacia dos Estados Unidos informou que as liberações de vistos aos cidadãos nascidos no Brasil bateram e continuam batendo recordes em 2022. Com dados do mês de maio deste ano, a Embaixada e os consulados dos Estados Unidos no Brasil emitiram 79.212 vistos para brasileiros. O número é 13% superior a abril e o maior patamar do ano. Apenas nos cinco primeiros meses deste ano, foram emitidos 345.660 vistos.

Os Estados Unidos precisam não só de turistas para movimentar sua economia que está em franca ascensão, mas também de mão-de-obra, não só para serviços gerais, mas também para profissões mais estratégicas, como a área de tecnologia e saúde. Outra questão importante, empresas brasileiras estão deixando o país e migrando para outros lugares em busca de segurança econômica.

“Isso está muito relacionado à questão econômica, hoje as empresas no Brasil ainda se ressentem muito dos estragos da pandemia, e esses países onde os brasileiros tem buscado levar seus negócios, apresentam incentivos, tem um cenário para o empreendedor muito mais favorável, eles oferecem incentivos fiscais, são países que vem incentivando atividades industrial e empresarial, com flexibilização de impostos, leis trabalhistas mais interessantes que a brasileira, então muitos empresários brasileiros estão olhando com mais carinho para o exterior”, explica o especialista em Direito Internacional, Leonardo Leão, especialista em processos de imigração.

Estados Unidos precisa de imigrantes...

O Instituto Gallup realizou uma pesquisa, publicada pela AFP, entre os dias 5 a 26 de julho, garantindo que a maioria da população americana aprova a imigração. 58% dos cidadãos desejam o aumento de imigrantes nos EUA ou esperam que o número deles continue estável.

“A pesquisa é positiva visto que a economia americana e o mercado de trabalho estão superaquecidos. O momento é considerado ideal para aplicar o seu pleito imigratório em busca do Green Card. Além disso, os EUA têm muito a oferecer para os estrangeiros que conseguem melhores oportunidades de trabalho e mais qualidade de vida em relação ao Brasil”, explica Leão.

Leão também aponta a questão da qualidade de vida, muitos profissionais tem procurado uma mudança de país, em busca não só de um salário pago em dólar, mas também de outros benefícios, como segurança e educação.

“O desejo dos brasileiros de ir para outro país, se deve a motivos tradicionais, como a busca por uma qualidade de vida melhor para sua família, a busca por segurança dos países mais desenvolvidos, um dos principais fatores é a discrepância em relação a atividade econômica. Hoje o Brasil ainda sente muitos reflexos negativos do período da pandemia, ao contrário de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, que a economia já está superaquecida e existe uma abundância de geração de empregos”

Uma boa notícia...

O Consulado Geral dos EUA no Rio de Janeiro informou em agosto que a fila de vistos de imigrantes brasileiros está finalizada. Isso significa que os números de casos pendentes estão encerrados e a fila voltou ao que era considerado normal antes da pandemia de Covid-19.

“Isso aconteceu porque os funcionários que representam os EUA no Brasil trabalharam incansavelmente por seis meses e esse esforço permitiu acelerar a fila dos processos. O tempo de processamento de vistos de imigração tem batido recordes. Seguindo assim, em breve os funcionários vão conseguir colocar a fila mais rápida do que o tempo de 2019, antes da pandemia”, finalizou.

O autor

Leonardo Leão (foto) - É especialista em Direito Internacional, advogado, fundador e CEO/consultor de imigração e negócios internacionais da Leão Group. Mestre em Direito pela University of Miami School of Law, com especialização na University of Miami Division of Continuing & International Education. É pós-graduado em Direito Empresarial e Trabalhista pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Possui MBA pela Massachusetts Institute of Business. Tem um vasto conhecimento e histórico comprovado de mais de 15 anos fornecendo conselhos indispensáveis aos clientes que buscam orientações em relação a internacionalização de carreiras e negócios.