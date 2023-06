Parlamento Goiano ecologicamente correto

Presidente da Casa, Lissauer Vieira afirma que a construção do prédio foi programada para ser modelo em inovação e sustentabilidade

Desde a sua idealização, a nova sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) sempre foi pensada para ser exemplo de inovação, modernidade e sustentabilidade. Pautada por esse propósito, o presidente Lissauer Vieira entrega mais um sistema para otimizar o uso de recursos naturais, contribuindo para a redução de custos e, principalmente, para o uso sustentável dos recursos hídricos. A medida deve gerar uma economia de até 40% no consumo de água durante o período chuvoso que se aproxima.

“A nova sede da Alego reforça seu papel de servir como exemplo, para todos nós, de que é possível construir grandes projetos pensando na sustentabilidade, na inovação, poupando o meio ambiente e os recursos públicos. Esperamos que outros se inspirem nessa iniciativa e sigam os mesmos passos para um futuro melhor para todos”, afirmou o presidente.

O sistema

A água é um recurso natural essencial à vida. No entanto, ela é cada vez mais escassa em nosso planeta devido à poluição e às mudanças climáticas. Por isso, a importância de se adotar medidas que gerem economia e exemplos para o bom uso da água. Nesse sentido, uma das formas encontradas pela equipe de engenharia da Alego, para colaborar com esse propósito, compreende a coleta, o armazenamento e a destinação da água, oriunda dos sistemas de ar condicionado da Casa e das águas de chuva, para uso em locais específicos do edifício.

Hoje em dia funcionando parcialmente, o sistema implantado no Palácio Maguito Vilela terá sua completa eficiência, principalmente durante o período chuvoso, que em Goiás compreende os meses de outubro a abril. É isso que o setor de engenharia da Casa aguarda para que o sistema possa finalmente operar em sua plenitude e gerar, segundo estudos realizados pela equipe, até 40% de economia no consumo de água tratada do sistema público, durante os meses chuvosos. Atualmente, o consumo mensal de água no Palácio Maguito Vilela está em torno de 2 mil metros cúbicos.

Para o responsável técnico pela obra da nova sede, o engenheiro Rodrigo Santos, a plena operação do sistema de aproveitamento de água da Alego é uma ótima oportunidade de mostrar para a população a importância do uso sustentável dos recursos naturais. “Além de economia e redução de custos para os cofres públicos, estamos também diminuindo os impactos que um edifício do tamanho do Palácio Maguito Vilela geraria para a rede pública de abastecimento de água. Dessa maneira, colaboramos com a sustentabilidade e o melhor aproveitamento dos sistemas de água e esgoto da região”, pondera Rodrigo.

O projeto de aproveitamento de água da Assembleia consiste em um sistema com dois reservatórios distintos, um com capacidade de armazenamento de 180 e outro de 220 metros cúbicos, os quais servem a usos específicos. O primeiro deles, e que já está em funcionamento, armazena água oriunda do condicionamento de ar do Palácio Maguito Vilela e serve de complemento ao sistema existente para a irrigação das áreas verdes. Já o segundo reservatório, o qual está pronto, mas ainda depende do início das chuvas, coletará a água pluvial para abastecer os sistemas de descargas dos banheiros.