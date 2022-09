Aluna de universidade do sul do país leva cachorro para formatura

Presente há 8 anos na vida da estudante Isabela Imulia Yamamoto, o cãozinho Nikko não poderia faltar na formatura da estudante do curso de Medicina Veterinária na UniSul - Campus Tubarão, integrante do Ecossistema Ânima. O cão, da raça border collie, compareceu ao evento com um visual digno de festa e fez sucesso nas redes sociais da recém-formada. Em menos de uma semana, o vídeo que registra o momento já alcançou mais de 8 milhões de visualizações nas redes sociais.

Isabela, natural de Minas Gerais, mora atualmente em Tubarão (SC) e conta que a decisão de cursar Medicina Veterinária foi baseada em sua relação com Nikko, que é seu cachorro mais velho e a acompanha desde quando a estudante ainda morava em sua terra natal. Por trabalhar com adestramento, Isabela tinha certeza de que seu cachorro se comportaria durante o evento, já que ele é treinado desde o início da vida. Ao apresentar a ideia para a UniSul, que avaliou o bom comportamento de Nikko, a instituição aceitou a presença do pet durante a cerimônia.

“Nikko esteve comigo em todos os momentos, é meu fiel companheiro. A presença dele na minha formatura foi mais do que especial, já que ele foi o principal motivo para eu me tornar médica veterinária”, destaca Isabela. “Um pouco antes do evento, levei Nikko ao espaço e o ambientei com as técnicas de adestramento. Como ele estava tranquilo, meu melhor amigo passou a cerimônia toda ao meu lado, desde a subida ao palco, até a entrega do canudo”, finaliza.