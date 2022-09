Proposta de nova Contribuição Previdenciária vai “no contrapé da Reforma Tributária”, diz especialista

Um grupo de empresários vem defendendo a substituição dos impostos sobre a folha de pagamentos por um novo tributo - chamado provisoriamente de Contribuição Previdenciária (CP) - cobrado sobre as movimentações financeiras dos brasileiros para bancar a seguridade social. O imposto guarda semelhanças e diferenças com relação à extinta Contribuição Provisória Sobre Movimentação Financeira (CPMF). Se aprovada, a CP será cobrada sobre todas as movimentações financeiras e o comércio digital -- mas não será provisória e estará atrelada apenas ao financiamento da previdência. As alíquotas da CPMF variaram de 0,20% a 0,38% ao longo da vigência. Por enquanto, os estudos para a CP apontam alíquota de 0,74%.

Para o advogado e economista Alessandro Azzoni, “a proposta do grupo de empresários de recriação da CPMF com outra nomenclatura - com o objetivo de manter a desoneração da folha de pagamento -- não deve representar a maioria do empresariado brasileiro, que sofre com a alta carga tributária”. Ele acrescenta que a tributação proposta “iria no contrapé da Reforma Tributária que está no Congresso Nacional”. “Além disso, seria um contrassenso falar na criação de um novo imposto, sendo que nem sequer avançamos nos itens básicos propostos pela Reforma Tributária. Isso aumentaria ainda mais os custos dos produtos e serviços, uma vez que tributária todas as operações financeiras e o comércio digital.”

O autor

Alessandro Azzoni (foto), advogado e economista, especialista em Direito Ambiental, com atuação nas áreas Civil, Trabalhista e Tributária. É mestre em Direito pela Universidade Nove de Julho, especializado em Direito Ambiental Empresarial pelas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU). Graduado em direito pela FMU. Bacharel em Ciências Econômicas pela FMU. Professor de Direito na Universidade Nove de Julho (Uninove). É conselheiro deliberativo da Associação Comercial de São Paulo (ACSP); coordenador do Núcleo de Estudos Socioambientais da ACSP; conselheiro-membro do conselho de Política Urbana da ACSP; membro da Comissão de Direito Ambiental OAB/SP.

