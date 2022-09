Patriota repassa R$ 1,7 milhão para Mendanha e R$ 2,5 milhões para Alcides

O deputado federal Alcides Rodrigues (Patriota), candidato à reeleição, recebeu mais recursos do fundo eleitoral, distribuído pelo Patriota, do que o candidato ao governador do partido, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha.

O governadoviável terá da sigla para realizar a candidatura majoritária cerca de R$ 1,7 milhão, menos do que várias candidatos a deputado irão gastar neste ano. Para se ter ideia, o candidato do partido dele recebeu R$ 2,5 milhões, para buscar à reeleição na Câmara dos Deputados.

É natural que legendas pequenas, como o Patriotas, invistam em candidaturas de deputado federal, pois precisam deles para cumprir a cláusula de desempenho. Isto é, quanto mais parlamentares na Câmara Federal mais recursos terão do fundo partidário e eleitoral; e tempo de TV e rádio. Além disso, garantem a própria sobrevivência partidária.

Fonte: Jornal Opção