"Gorbatchev foi central para a mudança da política externa soviética em relação à Israel"

Transformação promovida por ex-líder da URSS permitiu que mais de 700 mil pessoas emigrassem da então União Soviética para Israel

Entre tantas mudanças profundas e pacificadoras promovidas pelo ex-líder da União Soviética Mikhail Gorbatchev, que faleceu nesta terça, 30, destaca-se o seu poder conciliador e sua constante vontade e incessante busca pela paz. Sua mudança na política externa e a visão da União Soviética no sistema internacional possibilitou uma reaproximação do país com Israel, “o que foi fundamental para o reestabelecimento diplomático entre os países e, então, a emigração de milhares de judeus”, destaca Karina Stange Calandrin, coordenadora de Programas e Projetos do Instituto Brasil-Israel (IBI) e doutora em Relações Internacionais.

“Na Década de 50, Israel era até mais alinhado com a União Soviética do que com os Estados Unidos dentro do contexto da Guerra Fria. Contudo, a partir da Guerra dos Seis Dias, em 1967, eles passaram a se distanciar até praticamente cortarem as relações, quando os Estados Unidos, então, se tornaram o principal aliado de Israel no mundo. Isso aconteceu até a subida ao poder de Mikhail Gorbatchev, com sua nova forma de pensar a política externa” explica Karina.

Com a articulação do então líder da União Soviética e seus planos de reformas de abertura do país, como a Perestroika e a Glasnost, as relações diplomáticas com Israel foram reestabelecidas. “A reaproximação foi determinante para a emigração de judeus soviéticos para Israel. Estima-se que de 1989 até 1996 mais de 700 mil pessoas tenham emigrado. Foi uma enorme onda que não apenas Israel recebeu, como também outros países da Europa e os Estados Unidos”, destaca a coordenadora do IBI.

Karina lembra que hoje, inclusive “existem partidos políticos que se dedicam a essa parcela da população. Líderes políticos israelenses importantes como Avigdor Liberman, focam no eleitorado formado por russos e antigos compatriotas da União Soviética, o que só foi possível graças a essa profunda mudança de política externa promovida por Gorbatchev”.