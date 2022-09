Jataí confirma primeiro caso de Varíola Símio

A Secretaria Municipal de Saúde por meio da Vigilância em Saúde comunica que foi confirmado na data de ontem (30/08) o primeiro caso de Monkeypox (varíola dos macacos) no município de Jataí.

Até o momento, foram notificados em Jataí 07 casos suspeitos da doença, destes, 01 caso foi descartado, 01 confirmado e 05 aguardam resultados de exames.

O caso confirmado trata-se de um paciente de 28 anos do sexo masculino que se encontra em isolamento domiciliar, sendo monitorado diariamente pela Vigilância Epidemiológica. Além do paciente confirmado, seus contatos próximos também estão sendo acompanhados, assim como os demais casos suspeitos.

A Vigilância em Saúde alerta que, Monkeypox é uma doença transmitida por meio de contato direto ou indireto com gotículas respiratórias (saliva, muco nasal), mas principalmente através do contato com lesões de pele de pessoas com monkeypox ou com objetos e superfícies contaminadas. O período de transmissão da doença se encerra quando as crostas das lesões desaparecem. Os principais sinais e sintomas da Monkeypox são: Lesões na pele (únicas ou múltiplas) inchaço dor gânglios (íngua), dor de cabeça, calafrios e exaustão. Na apresentação destes sinais e sintomas, procure imediatamente a Unidade de Saúde mais próxima.

Portanto, a Vigilância em Saúde recomenda à população a manter hábitos como lavar as mãos com frequência, usar álcool em gel, evitar aglomerações e usar máscaras em locais fechados, especialmente pessoas mais vulneráveis como crianças, idosos, gestantes e portadores de quadros de imunodeficiência.