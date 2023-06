Para garantir mais produtividade, pecuaristas apostam em uma tecnologia para melhorar a adaptação dos bezerros após a desmama

O bem-estar animal está presente em todas as atividades de uma fazenda e vai muito além do que podemos imaginar. Durante a sua vida produtiva, os bovinos de corte são expostos a diversos manejos que podem gerar estresse, tais como: transporte, desmama, manejo de curral, entrada no confinamento, mudança de lotes e mudança de ambiente. Estas mesmas condições, se não forem bem administradas, conseguem impactar negativamente o desempenho dos animais.

Estas e outras situações fazem com que o animal desencadeie uma “cascata inflamatória desnecessária” que vai desviar nutrientes que seriam utilizados na produção de carne, por exemplo, para combater os fatores estressantes. Isso gera um impacto negativo na produtividade e consequentemente na lucratividade do pecuarista.

Dentro deste contexto, a desmama é considerada uma fase estressante para os bezerros que merece muita atenção do produtor, já que os animais são expostos a diversos fatores como: nova reorganização social dentro do grupo de bezerros recém-desmamados, novos ambientes (piquetes, instalações e/ou fazendas), exposição a diferentes alimentos e novas fontes alimentares, bebedouros, colaboradores e manejo. Esses fatores estressores e, principalmente, como o animal lida com isso, pode comprometer a saúde e o desempenho produtivo durante toda a fase da recria.

A pecuarista Julia Pierucci, da Fazenda Jequitibá, em Rancharia, cidade do interior de São Paulo, conta que em sua fazenda o desmame bem feito sempre foi uma das estratégias para a manutenção da qualidade de vida dos animais. “O processo de desmame é um desafio porque o animal passa pelo maior estresse da vida até então, não só o bezerro como a mãe. Eles tendem a perder peso por conta dos hormônios liberados devido ao estímulo estressante que é causado. Isso porque, o cortisol liberado perdura por muito tempo causando efeitos prejudiciais ao animal por ser hormônio catabólico e consumir energia que poderia ser voltada ao crescimento”, explica. O impacto negativo na imunidade do animal e eficácia na resposta à vacinação são outros fatores decorrentes do estresse no desmame, destacados pela pecuarista.

Para criar melhores condições para que o animal passe por este período com menor nível de estresse possível, a pecuarista conta que investe no preparo da equipe e inovação contínua no manejo. Por conta desta tradição, apostou na tecnologia da Nutricorp, através da utilização do SecureCattle, produto análogo à substância apaziguadora bovina (SAB), produzida naturalmente pelas fêmeas bovinas no momento do parto. Julia conta que, historicamente em sua fazenda, os animais perdiam até 800g por dia no primeiro mês de vida e que, por isso, buscou o SecureCattle com objetivo de diminuir as perdas durante essa fase. Porém, a primeira experiência de uso do produto surpreendeu a pecuarista. “Os resultados foram espetaculares, porque além dos animais deixarem de perder eles começaram a ganhar peso apresentando ganho de até um kg/dia por cabeça. Algo inédito na fazenda”.

Ao fazer as contas, a pecuarista não teve dúvidas de que os resultados alcançados com o uso do SecureCattle chegaram na fazenda para ficar.

Outro exemplo de sucesso com o uso da substância apaziguadora é o da família do pecuarista José Fernandes Júnior, da Fazenda da Grama em Pirajuí, em São Paulo, que é pioneira no Brasil da raça Senepol e trabalha exclusivamente com animais PO para venda de touros, matrizes, embriões e sêmen. Júnior aplica o produto há dois anos em seus mais de 600 bezerros Senepol desmamados e disse ver efeito imediato desde o início. “Todos os nossos animais Senepol desmamados recebem a dosagem do SecureCattle. Por aqui, percebemos na prática que o comportamento dos animais mudava especialmente durante os primeiros sete dias pós-desmame, quando ocorre a manifestação de estresse e menor consumo de ração. Com a aplicação do produto, os animais rapidamente voltam a se alimentar e deixam de procurar pela presença da mãe”, relata. “Hoje, aqui na fazenda, recomendamos o produto a todos os criadores Senepol e clientes que visitam a fazenda para dar o início ao período de recria adequado”, finaliza.