Programa de doação de corpos da UFJ realiza evento nesta segunda

Será realizada nesta segunda-feira, dia 29, a partir das 17h30min, no auditório do Sesc, a primeira cerimônia em agradecimento aos doadores de corpos. O evento, que faz parte das ações do Programa de Extensão Universitária Presentes Anatômicos, da Universidade Federal de Jataí (UFJ), é uma homenagem da comunidade acadêmica e local à ação altruísta de pessoas que decidem doar o seu corpo para a ciência.

Em parceria com a UFJ, por meio do Laboratório de Anatomia Humana, a TV e a Rádio Câmara e a Escola de Gestão e Eficiência Legislativa (Egel) vêm promovendo lives e gravando programas que abordam o assunto. Na parte científica, são entrevistados coordenadores dos programas de doação de corpos para ensino e pesquisa de todo o Brasil, tanto de instituições públicas quanto particulares. Já o aspecto religioso e filosófico é debatido com líderes das mais diversas doutrinas e religiões. Esse material está disponível no site, no canal do YouTube e nas redes sociais da Câmara Municipal de Jataí.

O programa de doação de corpos Presentes Anatômicos da UFJ é o primeiro do estado de Goiás. Iniciativas similares já existem há décadas em instituições de outros estados, mas ainda é uma novidade em território goiano.

Para se obter mais informações sobre o programa, pode-se entrar em contato com o Laboratório de Anatomia Humana, do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí, pelos telefones da secretaria: (64) 3606 8234 ou (64) 99213 9807 e pelo e-mail [email protected].