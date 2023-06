Você sabe o que é fertilizante?

O que você pensa quando ouve a palavra fertilizante? Para quem não é do universo agro pode não saber e até confundir com outros produtos. Por isso, a NPV - Nutrientes para a Vida -, que tem como principal missão trazer a importância dos fertilizantes para uma melhor qualidade dos alimentos, e apresentar isso de forma científica para a população, realizou uma ação com nutricionais, que são referência nos canais digitais, para mostrar na prática o que seria essa substância e sua influência nas plantas e alimentos. Em uma fazenda em Poços de Caldas (MG) e na fábrica Yara Brasil Fertilizantes puderam apresentar a esses profissionais, na prática, como essas substâncias são produzidas e utilizadas.

De uma maneira geral, esses insumos são fundamentais para a produção de alimentos. No entanto, sempre foram, equivocadamente, confundidos com defensivos agrícolas, quando na verdade tem a real função de fornecer nutrientes para as plantas, ou seja, ser o alimento delas.

Devido às características dos nossos solos, naturalmente pobres em nutrientes, a aplicação de fertilizantes por meio da adubação é uma necessidade imprescindível. "Desta forma, os fertilizantes contribuem para o aumento do rendimento da produção agropecuária, evitando a expansão de novas áreas para cultivo. Eles também são relevantes para o aumento da segurança alimentar e nutricional, fornecendo alimentos seguros e de qualidade, contribuindo, assim, para melhorar a nutrição e a saúde humana", explica Valter Casarin, coordenador científico da NPV.

Ao promover essa experiência, foi possível desmistificar alguns estigmas em torno dos fertilizantes e esclarecer, inclusive como o cuidado com a produção de alimentos reflete na nossa saúde como um todo.

"Eu achava que fertilizante era algo super ruim. Eu tinha um preconceito, mas mudei totalmente a minha visão. Na visita à fábrica consegui ver o processo por completo, enquanto na fazenda, tivemos uma abordagem linda de como tudo acontece na prática. Entendi muito sobre as necessidades dos fertilizantes e como eles atuam tanto no solo quanto na nutrição do alimento em si", comenta a nutricionista Vitória Falcão.

Para André Luiz da Silva, chef e nutricionista funcional, a experiência foi importante para ele perceber o quanto é necessária a regulação do solo e a avaliação para o uso correto dos adubos para uma melhor produtividade. "Foi fundamental ver como se tem a segurança no processo produtivo e algo importante para mim como nutricionista, que trabalho nutrindo as pessoas, mas não sabia da importância dessa ligação entre um solo saudável, um planeta saudável, com qualidade de nutrientes eficiente para que a gente também se beneficie disso", ressalta.

No Brasil, um país com vocação agrícola, onde o setor tem constantemente batido recordes de produção, o fertilizante é um dos principais insumos a contribuir com o sucesso agrícola brasileiro. Nesse contexto, está entre os maiores produtores mundiais de soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, café, laranja, arroz, cacau, entre outras culturas. Além disso, possui o maior rebanho bovino do mundo e é o maior exportador desta carne. Também não podemos esquecer que é um dos líderes mundiais de produção de carne de frango e de suínos.

Por isso, a NPV firma cada vez mais a sua missão de esclarecer e informar a sociedade brasileira, com base em estudos científicos, sobre a importância e os benefícios dessas substâncias na produção e qualidade dos alimentos, bem como sobre sua utilização adequada.

Legenda: Durante a visita à fábrica da Yara, os nutricionistas Vitória Falcão, André Luiz da Silva , Bianca Naves , Priscila Bastos, Giovanna Spada e Thiago Bronze, e os representantes da NPV Doly Ribeiro, Valter Casarin e Brunna Pina.

Sobre a NPV

A NPV - Nutrientes para a Vida - nasceu com objetivo de melhorar a percepção da população urbana em relação às funções e os benefícios dos fertilizantes para a saúde humana. Braço da fundação norte-americana NFL – Nutrients For Life - no Brasil, a NPV trabalha baseada em informações científicas. O uso de fertilizantes de forma responsável e correta é o caminho para oferecer à sociedade oportunidade para maior segurança alimentar e qualidade nutricional dos alimentos e, sobretudo, produzindo de forma sustentável e com total respeito ao ambiente. Nutrir o solo, através dos fertilizantes, é a forma mais sensata de produzir alimentos em quantidade e qualidade para as pessoas, além de valorizar a preservação de nossas florestas.

A missão da NPV é esclarecer e informar a sociedade brasileira, com base em estudos científicos, sobre a importância e os benefícios dos fertilizantes na produção e qualidade dos alimentos, bem como sobre sua utilização adequada.

A NPV tem sua sede no Brasil, é mantida pela ANDA (Associação Nacional para Difusão de Adubos) e operada pela Biomarketing. A iniciativa conta ainda com parceiros como: Esalq/USP, IAC, UFMT, UFLA e UFPR.

Conheça mais: https://www. nutrientesparaavida.org.br/