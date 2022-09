Pesquisa Mais Goias aponta 2º turno:

Levantamento diverge do Serpes e Ipec que “sumiu” votos de Vitor Hugo (PL) e Wolmir Amado (PT) e mostra que será acirrada a disputa pelo governo de Goiás

Marcus Vinícius de Faria Felipe

Ao contrário das pesquisas Serpes/O Popular e Ipec/TV Anhanguera divulgadas no início da semana, o levantamento do Instituto Goiás Pesquisas, do site Mais Goiás mostra que a eleição não está definida em Goiás e caminha para um segundo turno, pois

Segundo o Goiás Pesquisas/Mais Goiás o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) tem 38,61% contra 48% no IPEC e 47,7% no Serpes, ou seja, segundo o Goiás Pesquisas, Caiado está com dez pontos percentuais a menos.

Já ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (Patriota), aparece com 22,53% contra 21% no Ipec e 19,7% no Serpes.

No caso dos demais candidatos as diferenças entre as pesquisas são também muito grandes.

O federal major Vitor Hugo (PL), por exemplo, aparece com 16,44% o Goiás Pesquisas, enquanto tem apenas 4% no Ipec e míseros 3,7% no Serpes. A coisa fica mais esquisita, para dizer o mínimo, em relação ao candidato do PT, Wolmir Amado. O ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) Wolmir Amado registra 6,46%.na Goiás Pesquisas, quando, pasmem, tinha 0% (zero por cento) na pesquisa Ipec e ínfimos 0,6% na pesquisa Serpes.

E não dá para Ipec e Serpes dizerem que o aumento nos números de Vitor Hugo e Wolmir Amado na amostra do Mais Goiás ocorreu devido o início da propaganda eleitoral, pelo simples motivo de que a campanha no rádio e TV começou ONTEM (26/08), ao passo que o levantamento do Goiás Pesquisas foi realizado entre 22 a 24 de agosto.

Diferenças também entre os “nanicos”

Os demais candidatos também tiveram resultados no Mais Goiás divergentes das outras pesquisas. Edigar Diniz (Novo), 1,83% (1% na Ipec e não pontuou no Serpes; Cíntia Dias (PSOL), 1,58% (1% no Ipec e 0,6% no Serpes); professora Helga (PCB), 1,58% (2% no Ipec e sem pontuar no Serpes); professor Reinaldo Pantaleão (UP), 0,61% (1% Ipec, 0% Serpes); e Vinícius Paixão (PCO), 0,37% (1% Ipec, 0% Serpes). Brancos e nulos somaram 3,78%. Outros 6,21% disseram não saber.

Pesquisador havia alertado o Onze sobre divergências nos números

Aqui no Onze de Maio, na matéria “Por que Wolmir e Wilder não apareceram bem na pesquisa Serpes?”, entrevistamos um pesquisador que alertou para possíveis erros no modo de abordagem da pesquisa Serpes, que tudo indica se repetiu em relação à pesquisa Ipec.

“As pesquisas presenciais, como as que são realizadas pelo Serpes, são feitas com o entrevistador apresentando aos eleitores um cartão com o nome dos candidatos. E é aí que está o problema, pois tem muita entrevistados, a maioria eleitores de baixa escolaridade, que não consegue dizer os nomes de Wilder e de Wolmir”, apontou o pesquisador.

Seja este ou outro o problema, o fato é que o levantamento do Goiás Pesquisas mostra que Serpes e Ipec devem ficar mais atentos ao campo, sob pena de não registrarem corretamente o momento real da política goiana.

Gráfico: Reprodução site Mais Goiás

Compare as pesquisas

Pesquisa IPEC/TV Anhanguera

Estimulada

Ronaldo Caiado (UB): 48%

Gustavo Mendanha (Patriota): 21%

Major Vitor Hugo (PL): 4%

Professora Helga (PCB): 2%

Cintia Dias (PSOL): 1%

Edigar Diniz (Novo): 1%

Vinícius Paixão (PCO): 1%

Professor Pantaleão (UP): 1%

Wolmir Amado (PT): 0%

Branco/Nulo: 11%

Não sabe/ Não respondeu: 10%

Espontânea – Ipec/TV Anhanguera

Ronaldo Caiado (UB): 29%

Gustavo Mendanha (Patriota): 13%

Major Vitor Hugo (PL): 2%

Cintia Dias (PSOL): 0%

Edigar Diniz (Novo): 0%

Professor Pantaleão (UP): 0%

Vinícius Paixão (PCO): 0%

Outros: 5%

Branco/Nulo: 11%

Não sabem ou preferem não opinar: 40%

Registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número GO‐02234/2022.

A pesquisa Ipec/TV Anhaguera fez 800 entrevistas entre os dias 22 e 24 de agosto em 35 municípios goianos. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR‐01231/2022 e no Tribunal

Pesquisa Serpes/O Popular

Estimulada

Ronaldo Caiado (UB): 47,7%

Gustavo Mendanha (Patriota): 19,7%

Major Vitor Hugo (PL): 3,7%

Cíntia Dias (Psol): 2,2%

Professor Pantaleão (UP): 1,1%

Edigar Diniz (Novo): 0,6%

Wolmir Amado (PT): 0,6%

Vinícius Paixão (PCO): 0,2%

Professora Helga (PCB): 0%

Nulo ou não votaria: 5,7%

Espontânea Serpes/O Popular

Ronaldo Caiado 23,3%

Gustavo Mendanha 11,4%

Vitor Hugo 1,6%

Cintia Dias 1%

Prof. Pantaleão 0,6%

Edgar Diniz 0,1%

Não sabem/indecisos 57,9%

Indecisos 18,2%

A pesquisa Serpes/O Popular ouviu 801 eleitores, entre os dias 13 e 17 de agosto, e tem margem de erro de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), sob o protocolo 08758/2022.